《香港重要政经日程》--10月25日-11月1日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
=====================今日香港主要政经消息===========================
10月25日(周二)
-- 09:00 大唐发电(0991.HK)股东特别大会.
-- 09:30 中国铝业(2600.HK)在北京举行股东特别大会.
-- 09:30 盛源控股(0851.HK)股东特别大会.
-- 10:00 伟俊矿业(0660.HK)股东特别大会.
-- 11:00 深圳国际(0152.HK)股东特别大会.
-- 11:30 中国公共采购(1094.HK)股东特别大会.
-- 16:30 9月出口数据.
-- 中国铝业公布第三季度业绩.
-- 重庆农村商业银行(3618.HK)公布第三季度业绩.
-- 大唐发电公布第三季度业绩.
-- 广深铁路股份(0525.HK)公布第三季度业绩.
-- 华电国际电力股份(1071.HK)公布第三季度业绩.
-- 华能国际电力股份(0902.HK)公布第三季度业绩.
-- 江西铜业(0358.HK)公布第三季度业绩.
=====================近日香港主要政经消息===========================
10月26日(周三)
-- 中国农业银行(1288.HK)公布第三季度业绩.
-- 中国银行(3988.HK)公布第三季度业绩.
-- 中银香港(2388.HK)公布第三季度业绩.
-- 中信银行(0998.HK)公布第三季度业绩.
-- 中远太平洋(1199.HK)公布第三季度业绩.
-- 平安保险(2318.HK)公布第三季度业绩.
10月27日(周四)
-- 交通银行(3328.HK)公布第三季度业绩.
-- 中国国航(0753.HK)公布第三季度业绩.
-- 中国远洋(1919.HK)公布第三季度业绩.
-- 中国人寿(2628.HK)公布第三季度业绩.
-- 民生银行(1988.HK)公布第三季度业绩.
-- 中国石化(0386.HK)公布第三季度业绩.
-- 中海发展(1138.HK)公布第三季度业绩.
-- 中国南航(1055.HK)公布第三季度业绩.
-- 中国联通(0762.HK)公布第三季度业绩.
-- 工商银行(1398.HK)公布第三季度业绩.
-- 中国石油(0857.HK)公布第三季度业绩.
-- 青岛啤酒(0168.HK)公布第三季度业绩.
-- 紫金矿业(2899.HK)公布第三季度业绩.
-- 中兴通讯(0763.HK)公布第三季度业绩.
10月28日(周五)
--09:30 信和置业(0083.HK)年度股东大会.
--13:00 俄铝(0486.HK)特别股东大会.
-- 鞍钢(0347.HK)公布第三季度业绩.
-- 比亚迪(1211.HK)公布第三季度业绩.
-- 中国建行(0939.HK)公布第三季度业绩.
-- 中国东航(0670.HK)公布第三季度业绩.
-- 龙源电力(0926.HK)公布第三季度业绩.
-- 中海油服(2883.HK)公布第三季度业绩.
-- 招商银行(3968.HK)公布第三季度业绩.
-- 中材股份(1893.HK)公布第三季度业绩.
-- 中国中铁(0390.HK)公布第三季度业绩.
-- 中国神华(1088.HK)公布第三季度业绩.
-- 中国电信(0728.HK)公布第三季度业绩.
-- 中信证券(6030.HK)公布第三季度业绩.
-- 中国南车(1766.HK)公布第三季度业绩.
-- 长城汽车(2333.HK)公布第三季度业绩.
-- 中国中冶(1618.HK)公布第三季度业绩.
10月31日(周一)
--15:30 瑞安房地产(0272.HK)特别股东大会.
-- 公布9月货币统计数据.
-- 金管局公布9月外汇基金总资产.
-- 香港政府公布9月财务状况.
*11月1日(周二)
--16:30 公布9月零售数据.
--09:30 华能新能源(0958.HK)在北京举行特别股东大会.
--16:00 田生集团(0183.HK)年度股东大会.
--11:00 台泥国际集团(1136.HK)特别股东大会.
--16:00 联合基因集团(0399.HK)年度股东大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 陈敏
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。