〔中港个股〕中海发展将建造四艘散货船,总价约7亿元人民币

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港10月25日电---油品及乾散货运输公司--中海发展股份有限公司(600026.SS)(1138.HK)周二称,其附属公司天津中海华润与卖方签订协定,建造四艘单船运载量为45,000载重吨的散货船,总价约7亿元人民币.
公告称,建造散货船成本合理,且建造并拥有散货船属低风险和高效率,将提高集团在海运市场的竞争力.是次建造散货船约80%代价将由银行借款拨付,约20%则由内部资源拨付.
"本集团更能充分争取在航运业的商机,继续扩大规模优势,优化航线布局以及提高经验效益及获利能力."公告称.
散货船投产後,根据华润电力集团提供的资料,天津中海华润年运量预计将可占华润电力集团预计2011年全年煤炭运量的50%左右.
天津中海华润是本由公司持股51%及华润电力集团持股49%合资组建的航运公司,现有运输船舶年运量约占华润电力集团预计2011年全年煤炭运量的14%.(完)
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--记者 陈敏; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。