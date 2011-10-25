〔中港个股〕中海发展将建造四艘散货船,总价约7亿元人民币

路透香港10月25日电---油品及乾散货运输公司--中海发展股份有限公司(600026.SS)(1138.HK)周二称,其附属公司天津中海华润与卖方签订协定,建造四艘单船运载量为45,000载重吨的散货船,总价约7亿元人民币.

公告称,建造散货船成本合理,且建造并拥有散货船属低风险和高效率,将提高集团在海运市场的竞争力.是次建造散货船约80%代价将由银行借款拨付,约20%则由内部资源拨付.

"本集团更能充分争取在航运业的商机,继续扩大规模优势,优化航线布局以及提高经验效益及获利能力."公告称.

散货船投产後,根据华润电力集团提供的资料,天津中海华润年运量预计将可占华润电力集团预计2011年全年煤炭运量的50%左右.

天津中海华润是本由公司持股51%及华润电力集团持股49%合资组建的航运公司,现有运输船舶年运量约占华润电力集团预计2011年全年煤炭运量的14%.(完)

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