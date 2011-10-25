《香港报摘》--其他报纸重要消息10月25日

* 明报

--国际资源(1051.HK)行政总裁Peter Albert表示,除了旗下位于印尼的Martabe金矿项,公司仍会在亚洲寻觅收购对象,长远目标是年产100万盎司黄金.(B04)

--国际货币基金组织(IMF)亚太区总裁Anoop Sigh发表文章指,本港房地产市场高涨的风险仍然存在,虽然政府努力扩大土地供应,但今後一段时间新楼供应仍将紧张;并预期今後12至18个月房价及租金仍处于非常高的水平,令通胀继续高企.(B03)

--香港交易所(0388.HK)近日与窝轮及牛熊证发行商开会,要求本港所有发行商组工作小组,研究"最佳标准"(Best Practice),港交所期望工作小组年底前给出方案,再研究下一步计划.(B03)

* 星岛日报

--香港交易所(0388.HK)发言人证实,明年将就设立"中央股票借货"设施一事展开可行性内部研究,惟因当中涉及不少技术问题(如持货调拨等),故属长远研究,不会短期有具体方案.(B03)

--心连心化肥(1866.HK)公布,今年首三季录得收入28.8亿元人民币,按年增35.4%,纯利1.52亿元,按年增20.5%.其中,第三季纯利为1.52亿元,按年增2.6倍.(B04)

* 苹果日报

--香港化妆品连锁店--卓悦控股(0653.HK)管理层向证券界表示,集团今明两年营业额及盈利目标均为20%,内地客仍是增长动力.(B07)

* 东方日报

--市场消息透露,早前已通过香港交易所(0388.HK)上市聆讯的中大矿业,部署上市计划,集资额最多约3亿美元,较之前传出的4至5亿美元,最多减少达40%,市传由下周一(31日)起招股及正式路演,11月11日挂牌买卖.(B06)

--渣打(2888.HK)(STAN.L)香港东北亚区存款业务主管王维宪指,冀至年底存息回落至1.2至1.3厘.但交银香港却将3个月期港元定存息率进一步上调至可达2.5厘,为全城最高.(B07)

--信银国际公布,周一(24日)起推出一年期人民币保本存款证,年息为1.7厘,高于今年初首度推出的18个月期,年息1.45厘的人民币存款证.(B07)

* 文汇报

--海丰国际(1308.HK)宣布,截至今年9月30日首三季未经审核业绩,期内收入增21.3%至7.854亿美元,但净利润则减少12.9%至7,720万美元.(B03)

--内衣品牌及零售企业--安莉芳(1388.HK)公布,今年第三季的整体销售较去年同期升33%.主要反映内地零售市场持续增长、销售网络扩张及整体顾客需求增加所致.

* 大公报

--中国人寿(2628.HK)(601628.SS)表示,已收到中国保监会通知,同意集团发行10年期和15年期两个期限品种的次级定期债务,发行总规模不超过300亿元人民币,并要求集团在收到该批覆之日起6个月内完成相关发行工作.(B01)

--政府两幅用地将于周五(28日)截标.当中位于传统豪宅地段的南湾道近35号,市场估值6.38亿港元;另沙田石门商贸用地估值则约8.6亿港元;两幅地皮可望为库房带来15亿港元进帐.(B02)

--中国航空、航运及酒店投资商海航集团周一(24日)表示,已经获得高达400亿人民币的信用额度,以支持其在欧美的收购业务.海航集团执行董事谭向东表示,集团希望在5年内将海外资产由10%提升至40%. (B03)(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.