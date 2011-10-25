〔港报社评〕经济不虞硬着陆,外围冲击来势汹--信报10月25日

中国制造业预期第四季度持续扩张,消除“硬着陆”忧虑,成为刺激本地及沪深股市急遽反弹因素.汇丰昨天公布,10月制造业采购经理人指数(PMI)预览值报51.1,重返50点景气分水线之上.从数据看,中国经济第四季进一步放缓,但预期全年增长率仍逾9%.不过,面对外围经济环境恶化,且来势汹汹,目前偏紧的货币政策会否适度放宽,动向备受关注.人民银行日前在公开市场发行200亿元三年期央行票据,发行利率由前一周的3.97厘,下降至3.96厘,跌了一个基点.虽然跌幅“微不足道”,却是央票15个月来首度下调,令市场解读为货币政策有放松端倪.虽然经济目前显示无“硬着陆”之虞,但在出口下降、房地产调控、地方政府债务危机及中小企业资金链断裂的阴影下,仍然隐含相当大的发展风险.10月PMI预览值显示,当月制造业产值分类指数回升至51.7,创6个月新高,反映制造业扩张重获较大动力.另据国家统计局本月中旬发布的资料,三季度全国景气指数在133黠,处于100点景气区之上.但从指数分项看到,中型企业景气指数持续两季度回落.小型企业景气指数为117点,与两季度持平,仅处于景气区下游,反映中小型企业的经营,其实面对不少压力.

当然,其中的原因是,社会零售包含销售予企业、事业、行政单位的零售额及城乡居民建房用的建筑材料,这些部分不在居民消费范畴之内.然而,这一点也恰恰反映出社会消费零售更易受经济波动的影响.从个人收入看,前三季度,城镇居民人均可支配收入逾16,000元,同比名义增长13.7%,但扣除价格因素,实际增长7.8%,明显低于三季度GDP 9.1%的增速,在在反映消费推动经济扩张的局限性.很明显,通胀回落之势已成定局.统计局昨日发布10月中旬数据,50个城市主要食品综合平均价格环比下降0.7%,持续回落.目前经济虽无“硬着陆”之忧,但面对外围经济前景转趋恶劣,欧美需求不振进一步冲击中国出口等变化,使央行偏紧的货币政策,有转向适度宽松的客观需要. (A02)