〔港报社评〕何东花园凸显保育代价--星岛日报10月25日

见证香港逾80年历史的山顶何东花园,昨日获通过列为法定古迹,但是港府至今未能够与业主谈妥补偿安排.由于山顶地皮属于天价,事件将考验社会愿意为保存文物付出多大代价.自从拥有这座大宅的何东孙女何勉君获屋宇署批准拆卸重建後,港府今年初迅即宣布何东花园为暂定古迹,冻结发展一年,期间进一步评估其文物价值,同时与业主商讨补偿问题.现在评级已定,补偿却谈不拢.港府愿意“以地换地”,问题是业主担心港府建议的土地会有很多发展障碍.

如果港府与业主不能够达成协议,双方有机会公堂相见.“基本法”保障私有产权,业主可以寻求司法覆核,或者要求港府赔偿损失.今年初港府宣布何东花园为暂定古迹时,有业内人士估计这块土地可值30亿港元.如果法庭裁定港府不能以保育为名限制发展,要港府赔偿业主损失,可能数目不菲.港府从来没有就保育代价与受影响业主对簿公堂,大家协商解决,透过“以地换地”等安排,代价较为 “隐性”.万一别无选择被法庭下令“折现”,社会就要真正衡量大众对保育代价的接受程度.

何东花园的补偿问题,有助触发社会讨论为保育文物,愿意付出多大的环保或金钱代价,港府除了继续与业主磋商,可探索其他开源之道,例如与保育团体研究,能否募捐筹办保育基金,应付文物补偿和维修开支.至于有能力的业主,在争取保障本身权益外,在谈判时亦宜从社会利益出发,尽量降低底线,谋取妥协. (A04)