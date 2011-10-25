〔港报社评〕何东花园意义超越家族,由港府保育是最好归宿--明报10月25日

港府对何东花园的保育安排,与业主谈不拢,昨日古物谘询委员会通过把何东花园列为法定古迹,此一举措,把何东花园保育推向不归路,启动可能要以真金白银购买历史建筑物的程序,而何东花园位处山顶罕有地段,若要金钱赔偿,涉款可能高达20亿港元.近年,香港保育意识高涨,此事有机会验证市民、立法会、港府是否愿意为保护一幢建筑物,付出高昂代价.

何东花园之重要性和独一无二,相信大多数人都同意保留,不应拆卸重建,但是业主已经申请把何东花园重建为11幢洋房住宅,并已获屋宇署批准.据知,过去5个月,发展局长林郑月娥亲自与何东花园业主磋商多次,提出在原址旁边以换地方式,保育何东花园,但是业主坚持在原址拆卸重建,谈判陷于僵局.其实类似景贤里和湾仔街市保育,港府都是以换地方式,与原业主达成协议,创造了保育和业主没有损失的双赢效果.何东花园业主对旧居土地情有独锺,在古谘会最新决定下,港府没有选择,除非业主愿意换地,否则港府与业主可能要走上由法庭解决一途.

从事态发展,目前何东花园业主最占“优势”,因为若换地谈不拢,最多是收取赔偿,遗憾是未能在原址重建洋房住下来而已.港府透过古谘会,则已经站在道德高地,建立起极力争取保育何东花园的角色,最好能够达成换地安排,否则责任尽归手握拨款权的立法会议员.立法会议员主要在看民意风向,特别在选举年,市民大众是否愿意花巨资保育何东花园,或许会成为选战议题之一. (A04)