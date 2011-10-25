〔港报社评〕保育古迹与尊重产权须取得平衡--文汇报10月25日

港府与山顶道何东花园业主的谈判未有成果,为阻止该个逾80年历史的建筑群被破坏,港府决定将花园“升格”为法定古迹,昨日获古物谘询委员会一致通过.何东花园是香港具保育价值的“历史建筑”,定为法定古迹後将受到“古物及古迹条例”保护,确保在谈判期间不会受到任何破坏,是合适的做法.然而,何东花园虽列古迹但始终属于私人产权,港府应继续与业主商讨解决办法.不过,任何补偿方案都涉及公帑运用,港府应充分考虑市民的意见,不能为保育而完全不计成本.不惜代价的保育并不符合公众利益.

公帑收购涉及数十亿港元的开支,市民未必同意为一幢建筑付出如此高昂的代价,而且在计价上也会面对不少争议,较可行的办法是以地易地,由于山顶珍贵地皮并不多,港府可考虑将易地的范围扩大,为业主提供同等价值的地皮作交换之用.只要港府能够弹性处理,而业主又能考虑到古迹属于香港宝贵遗产,愿意顾全大局,谈判僵局可望得到解决.

应该看到,目前香港总共有1,400多幢历史建筑物,遍布全港各地,在山顶的豪宅地段上不少古老大宅都有待评级.假如这些属于私人业权的建筑一概评为法定古迹,港府恐怕没有这麽多地皮进行交换.如要以公帑全数收购,涉及的可能是天文数字,港府也难以负担.因此,港府在保育问题必须有可行的全盘策略.而且,山顶上不少古老大宅虽然历史久远,也不见得就有保育价值,港府在选择保育项目时也应有所取舍. (A06)