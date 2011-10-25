〔港报财经评论〕联储局年底或推QE3--信报10月25日

10月杀熊有馀未尽 /陆文

港股再呈现10月杀熊的本色,恒指急弹4.14%,成为全球升幅较大的市场,情况犹如9月份"杀牛"成为区内最大的提款机,且看在本周期指结算被视为破不了的19,000点,是否再成杀熊藉口,相信机会不低!港股昨天成交金额回升至612亿港元,早段升幅受美股带动,市场憧憬美国联邦储备局副主席叶伦指有需要或刺激经济,被视为QE3有出手机会;但中段汇丰公布中国PMI报51.1恢复增长,因新增订单上升及通胀平稳,而温总近期把”保就业”、特别是扶助中小企为首位,相对控制物价较次,以回应发改委指未来2月中国内地CPI回落及将低于5%,确认拐点,似准备年底适度作方向性宽松措施,当然,如下调银行存款准备金率的措施能否成事,将要视乎欧美经济及市场信心情况,经过第三季港股对不少股份作洗仓式调整下,且看稍後企业陆续公布第三季度业绩会否带来反弹藉口.

近日不少大行唱淡个别如煤炭、水泥、内银与内房板块,是为其客户的沽空盘提供补仓机会,特别是昨天瑞信唱淡兖煤(1171.HK)却先跌後反弹,中煤能源(1898.HK)9个月纯利升26.1%下,股价上升7.6%,金风(2208.HK)首9个月净利跌60%,但股价早已反映下,昨天有6.4%升幅,短期个别板块表现是否配合其业绩,还要看其未来业务展望及累积沽空情况,坏消息回补是大户与春江鸭惯用手法呢!值得留意的是,近期市场对负面消息有抗跌能力,如惠誉指香港银行可能受中国内地贷款急速增长下或有降评级之虞,但银行股表现却偏好.

短线挟上落走势陷阱多.早预期恒指短期上落千点无难度,以显示在短线投机客主导大市,配合交投疏落下任何好淡传闻与消息均成一面倒的炒上插落的元素.面对缺乏成交量配合的技术指标,其准确及可信性存疑,往往在稍後将发觉是走势陷阱居多;不过,在目前有今天、无明天的易升易跌市况下,短线逐浪者众.

早前提出对冲基金善于向基金借货沽空港股图利,特别针对一批香港与中国银行股,建议为保障金融系统稳定可考虑针对性暂停银行股沽空;港府为顾及衍生工具市场套戥不予认同可理解,但港交所(0388.HK)研设中央股票借货机制,公平地为散户加入沽空行列却不可取,主要是散户对企业及市场资讯掌握远逊于大户及对冲基金,容易成挟仓对象,沽空风险较一般持货投资为高,目前亦有不少相应沽空的衍生工具可选用,设立散户沽空机制,小心好心做坏事.(B07)

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联储局年底或推QE3 /苏子

上周美国联储局副主席叶伦暗示可能会推出第三轮量化宽松措施(QE3),使市场憧憬美国联储局可能在下月或12月议息後宣布推出QE3措施.由于明年第三季时间美国已经进入总统大选时间,倾向相信美国联储局稍後若真的推出QE3,假如QE3维持半年运作时间的话,基于政治上的考虑,理应在明年上半年QE3的运作便结束,不会在进入第三季大选高峰期QE3仍然继续运行,否则便予人感到美国联储局不中立了.

相信在未来两个月的时间里,市场的炒作焦点将落在美国联储局是否真的会推出QE3,而在市场情绪持续憧憬QE3即将出台下,相信美元的表现不会好得到哪里去,稍後美汇指数一旦跌破上月15日所造的76.07低位後,可以迅即跌至200天SMA支持以下波动及收市的话,料美元大势已去,後市将会出现小涨大回的恶劣走势,相信将会朝着今年5月的72.70低位迈进.上周五美元兑日圆跌破上周初的76.57低位後,走势便急转直下,且触发大量止蚀沽盘入市,使汇价失守76.00关口及8月19日所造的75.93历史低位,并再创历史新低.不过,创历史新低後的美元兑日圆却未见顺势朝着75.00心理关口迈进,反而在低见75.76水平後便已止跌回稳并重返76.00关口以上波动.

美元兑日圆在创历史新低後未见出现新一轮下跌浪的原因,则与市场担心日本央行可能入市干预有关.昨天亚洲市及欧洲市早段,美元兑日圆虽然可以继续保持在上一次的75.93历史低位以上波动,可惜反弹高位仅见76.48水平,始终未能触及上周初的76.57低位,反映美元兑日圆的走势仍然疲弱非常,稍後再度下试上周五所造的75.76历史低位的可能性甚高.故短线而言,投资者仍然可以保持沽出美元兑日圆的策略,目标汇价跌至75.00心理关口以下;至于止蚀位则设在76.70以上水平.

本来欧债危机有望在欧盟峰会後取得终极解决方案的因素,应该令日圆在避险资金平仓潮下,出现较为明显的沽售压力,令美元兑日圆向上挑战78.00关键阻力位才对;但目前日圆却出现不跌反升的相反走势,美元兑日圆更创历史新低.美元兑日圆出现如此怪异走势,在在反映日圆仍未到达看淡的时刻,投资者不应与市场已形成的看好日圆力量对着干.美元有可能在市场炒作美国联储局即将推出QE3的利淡因素而再次走低,担心在美元弱势下,美元兑日圆後市跌破75.00心理关口只是时间问题,投资者不宜贸然建立美元兑日圆好仓.(B09)