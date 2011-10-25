〔香港个股〕凯德商用在苏州发展购物中心项目,总投资67.4亿元人民币

路透香港10月25日电---亚洲上市最大购物中心开发商--凯德商用产业有限公司6813.HKCMAL.SI周二宣布,与一中国内地夥伴合作开发苏州大型购物中心,包括地价在内的总开发成本预计约67.4亿元人民币,双方各占一半股权.

公司的声明称,与苏州工业园区管委会下属企业金鸡湖城市发展有限公司签署了合作协议,将合资开发及拥有苏州中心黄金地段的一个购物中心和两座办公楼.项目总建筑面积约46万平方米,位于苏州工业园区西部的中央商业区核心区.

凯德商用表示,计及苏州项目,公司在华东的购物中心增加至12个,而在中国的项目总数则增至55个.

凯德商用本月18日以介绍方式在香港上市,周一收报7.8港元.(完)

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