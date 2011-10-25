〔港报财经评论〕期指结算变化,还看欧盟峰会--经济日报10月25日

期指结算变化, 还看欧盟峰会 /林瑞芬

牛熊证密集区攻防关键.本周五期指结算,相信市场大热的衍生工具幕後玩家将斗个你死我活.欧盟各方达成一致方案的最後期限是26日召开的欧盟首脑会议,亦将是牛熊对决的重要催化剂.除非当日欧盟又交不出方案的细节,令看淡的投资者有机狂插,不然,会议点都有些实质成果,姑勿论市场有心人士满不满意,港股结算前似乎可企定在17,200至17,500裂口之上.诚如早前估势,恒指由16,170反弹至今,港股似想走以三小段式的反弹浪,上周以内银股全补回裂口且未失守裂口支持区,更显示二段调整的进行沽压相对轻微,经昨日反弹,仍维持恒指在完成二段调整浪之後,反弹再抽多一”浸”挑战19,000或楼上探反弹浪顶看法.

研究机构Markit Economics周一公布,德国10月制造业采购经理人指数(PMI)初值降至48.9%,创27个月新低,9月份指数为50.3,显示制造业或已陷入收缩.德国经济应该亦开始受到欧债的影响,似乎没太多馀地再拖延解决危机空间.从牛熊证的博弈分布图显示,目前相当大数量的熊证在19,000至19,400左右,而牛证以17,200至17,800为密集区.要令较多牛证”打靶”,必须将恒指质低穿17,200,要令港股短期失控下滑,恐怕要周三欧盟峰会无一些细节的公布配合才有可能发生.相反,若峰会有一些实质细节落实,如目前就欧洲银行资本重组的计划似乎有共识.最终结果,断估市场反应不会失控大插.若顺势上探19,000至19,400,令一批熊证”打靶”的可能似乎略高.杀完熊证後,市场又可能日复日查找利淡证据,如美银美林预期,美国于年底前会再被调降主权评级.内银股推多一程料收工.欧债困扰略为纾减,恒指大幅反弹,其中,内银股的贡献不少,单是工行(1398.HK)、建行(0939.HK)及中行(3988.HK)三大国有银行就为恒指升幅贡献134点.内银股H股要确认完全走出谷底,还视乎A股是否有条件摆脱熊市来配合.

巴克莱预计,即将在11月1日公布的10月份中国官方PMI资料将较9月份的51.2有所反弹.报告认为,鑑于目前的经济增长和通胀环境,中国央行不会在中央经济工作会议前采取措施.不过,中国方面可能会有一些”定向宽松”举措,比如针对中小企业的金融和财政政策等.财政部最近公布,对金融机构与小型、微型企业签订的借款合同免徵印花税,可视为中央稍为放宽货币政策的徵兆.(010)

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中煤兖煤中线看好 /余少文

大市急反弹,後市受制欧债危机发展,加上H股业绩踏入公布高峰期、期指结算等因素,今周或会相对震盪.至于H股业绩中,煤炭股相对参差,惟受惠煤矿恢复投产、或海外扩张等因素,中煤能源(1898.HK)和兖州煤业(1171.HK)中线仍偏好.国指昨日急升,再逼近50天线以及上周反弹高位9,903点.若然能成功重上10,000点,可望挑战10,900点.当然,国指昨日反弹动力来自市场憧憬欧债危机获解决,只是欧盟明日即使达成救市方案,随着大市反弹已急,便要小心好消息反成为大户出货藉口.

中煤首三季盈利增26%.期指今周结算,大市成交偏低下,要看大户如何舞高弄低.加上H股业绩今周是高峰期,市场关注的内银股能否好过市场预期,都会影响大市走势.至于资源股则受商品价格影响,如中国石油(0857.HK)和中国石化(0386.HK)第三季炼化业务可能出现亏损;而煤炭股只馀中国神华(1088.HK)仍未公布季度业绩,中煤和兖煤的业绩参差,中煤首三季盈利增长26%至76亿元人民币,第三季增长65%至27亿元人民币;相反兖煤首三季倒退3%至61亿元人民币,主要是第三季净利润急跌70%至11亿元人民币所拖累.兖煤盈利急跌,似乎是第三季汇兑收益损失15亿元人民币所致,实际上去年同期录得26亿元人民币汇兑收益,如简单地撇除汇兑收益计算,今年第三季核心业务应较去年同期录得显着增长.

新资源税影响不大.至于中煤直接受惠产销量和价格上升,带动盈利增长,但去年发生渗水事故的中国王家岭煤矿,以及9月底山西五座煤矿被要求停产整顿,都已恢复投产.尽管中央11月开始推出新资源税法规,但电煤税率不变,焦煤则大幅上调,每吨调高至8元人民币至20元人民币,以中煤首三季87万吨焦煤销量及以上限税率计算,税款只有1,740万元人民币,对首三季76亿元人民币盈利的中煤而言,可以说影响不大.由于中国今年冬天可能比去年更冷,今明两季用电需求会更大,水电在冬天难发挥效率下,火电需求会更大,应该可以支撑电煤价格高企,故中煤和兖煤今年第四季的业绩仍然值得憧憬,未来半年或可反弹至较高水平.(008)