〔中港个股〕中国铝业停牌,将澄清有关预告第三季业绩的报导(更新版)

(新增中铝回应和报章报导)

* 中铝H股开盘後不久停牌

* 今天稍後将公布第三季业绩

* 内部刊物引述管理层预告第三季业绩大幅上升

路透香港10月25日电---将于今天公布第三季业绩的中国铝业股份有限公司(2600.HK),在港股竞价时段开盘後不久停牌.此前中铝母公司的内部刊物报导,中铝管理层预期第三季水平将大幅提高.

中国铝业A股(601600.SS)今天亦暂停买卖.公司发言人接受路透查询时表示,由于公司今天将召开股东特别大会,和召开董事会讨论第三季度业绩,因此按规定A股须停牌.

"至于H股亦同时停牌,是因为在美国上市的ADR昨天大涨;同时媒体上有消息指中铝三季度业绩大幅上升,联交所觉得公司是否存在提前泄露业绩的嫌疑的可能性,故要求中铝停牌."她说.

刊载于中国铝业公司(Chinalco)网站上的最新一期《中国铝业报》报导,中铝总裁罗建川在9月份生产营运分析会议上表示,受益于产品市场售价升高,公司第三季度的盈利水平大幅提高;但同时,受美国经济复苏疲软,欧债危机影响,国内外对经济下滑的担忧加重,导致铝价重新回到公司产品成本线附近.

报导并引述罗建川称,紧缩货币政策使内地融资环境趋紧,中铝融资困难进一步加大,倘市场进一步下滑,部份子公司现金流或受严峻考验.

对于报导所指,中铝发言人表示仍在了解情况.

中铝将于今天稍後公布第三季业绩,路透综合六名分析师平均预测公司第三季净利为6.1亿元人民币,远高于第二季的8,200万元.

中国铝业为中国最大铝生产商,其H股于港股竞价时段高开1.83%,报3.9港元.其後股份于香港时间09:30暂停买卖.(完)