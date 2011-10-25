〔投行观点〕高盛设定至2012年底恒生国企指数目标为12,100点

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港10月25日电---投行高盛的报告称,将恒生国企指数.HSCE于2012年底目标设定为12,100点,较现水平有逾20%的上升空间.
该行并设定明年末MSCI中国指数.MICN00000PHK目标为66.1,相当于9.5倍市盈率及企业盈利增长8%.
恒生国企指数周二早盘中段涨0.79%,报9,794.58点.MSCI中国指数则涨0.82%,报53.13点.
高盛首席中国策略分析师朱悦在报告中称,预期今年第四季股市回报依然较低,至明年上半年才见起色.
今年股市表现主要受到中国收紧政策以及成熟市场增长放缓的影响,不过步入明年中国国内政策前景相对"友善".
该行估计,2012年中国国内生产总值(GDP)增长8.6%,流动性逐渐放松,并将有更多针对性扶持措施.而外贸环境仍具挑战,将是经济增长的主要风险.
报告指出,愈来愈多证据显示中国经济不会硬着陆,这可能为投资者带来很多本土行业投资机会,因这些行业对于宏观环境变化敏感度较高,包括金融.
"相信市场会逐步重建信心,而现在来说则言之过早."报告称.
就明年的投资策略,该行建议增持石油、零售、保险以及医护的板块,并减持受全球周期性影响的金属/矿业、交通.(完)
--记者 雷美珍; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。