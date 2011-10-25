〔投行观点〕高盛设定至2012年底恒生国企指数目标为12,100点

该行并设定明年末MSCI中国指数.MICN00000PHK目标为66.1,相当于9.5倍市盈率及企业盈利增长8%.

恒生国企指数周二早盘中段涨0.79%,报9,794.58点.MSCI中国指数则涨0.82%,报53.13点.

高盛首席中国策略分析师朱悦在报告中称,预期今年第四季股市回报依然较低,至明年上半年才见起色.

今年股市表现主要受到中国收紧政策以及成熟市场增长放缓的影响,不过步入明年中国国内政策前景相对"友善".

该行估计,2012年中国国内生产总值(GDP)增长8.6%,流动性逐渐放松,并将有更多针对性扶持措施.而外贸环境仍具挑战,将是经济增长的主要风险.

报告指出,愈来愈多证据显示中国经济不会硬着陆,这可能为投资者带来很多本土行业投资机会,因这些行业对于宏观环境变化敏感度较高,包括金融.

"相信市场会逐步重建信心,而现在来说则言之过早."报告称.

就明年的投资策略,该行建议增持石油、零售、保险以及医护的板块,并减持受全球周期性影响的金属/矿业、交通.(完)