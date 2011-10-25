〔香港数据〕9月份出口值按年跌3%,未来数月前景不乐观

路透香港10月25日电---香港政府统计处周二公布,9月份出口值按年跌3.0%,因受内地及美国市场拖累,且未来数月的出口前景亦不容乐观.

9月份的进口值增长为2.3%.

政府发言人表示,除内地及美国市场外,输往欧盟和其他亚洲市场的出口亦见不同程度的减慢,不过输往台湾和泰国的出口继续录得双位数增长.

发言人进一步指出,在欧元区主权债务危机加剧及先进经济体复苏乏力之下,环球经济的下行风险继续上升.虽然一些亚洲市场的表现仍然相对良好.但西方国家的需求转弱.对区内贸易往来的影响在近期已更趋明显.

与上年同期比较(%):

总出口 转口 进口

(按年百分比变动) (按年百分比变动) (按年百分比变动)

2011年9月 -3.0 -2.7 +2.3

8月 +6.8 +7.1 +14.1

7月 +9.3 +9.9 +10.2

6月 +9.2 +9.6 +11.5

5月 +10.1 +10.3 +13.0

4月 +4.1 +4.0 +6.1

3月 +21.5 +21.7 +18.8

2月 +24.9 +25.2 +25.2

1月 +27.6 +28.1 +19.0

2010年12月 +12.5 +12.3 +14.8

11月 +16.6 +16.7 +16.4

10月 +13.9 +13.9 +14.0

9月 +24.1 +24.2 +19.5

经季节性调整与上三个月比较(%):

总出口 转口 进口

(百分比变动) (百分比变动) (百分比变动)

11年7-9月 +0.9 +1.2 +1.1

6-8月 +1.5 +1.9 +2.5

5-7月 -3.4 -3.0 +0.2

4-6月 -9.4 -9.4 -4.2

3-5月 -2.8 -2.8 +0.1

2-4月 +5.0 +5.0 +4.3

1-3月 +17.2 +17.3 +13.6

10年12月-11年2月 +11.5 +11.5 +9.9

10年11月-11年1月 +4.7 +4.5 +5.6

10年10-12月 -3.0 -3.2 0.7

9-11月 -3.5 -3.4 -2.7

8-10月 +1.0 +1.2 -1.2

7-9月 +1.6 +1.8 -0.6 (完)

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