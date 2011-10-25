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市场报道 | 2011年 10月 25日 星期二 17:54 BJT

〔表格〕安徽海螺水泥第三季净利按年升1.25倍,为30.6亿元人民币

路透香港10月25日电---中国水泥生产商--安徽海螺水泥股份有限公司(0914.HK)(600585.SS)宣布,按中国会计准则,截至2011年9月30日止第三季度及九个月的业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

　　　　 　 　 2011年第三季 2010年度同期

每股盈利(元) 0.58 0.26

净利 3,061.16 1,362.58

营业收入 12,647.55 8,490.07

　　　　 　 　 2011年首三季 2010年度同期

每股盈利(元) 1.71 0.60

净利 9,055.21 3,159.26

营业收入 34,974.81 22,358.35

注:安徽海螺水泥为中国水泥生产商,在中国经营水泥及熟料的生产和销售业务.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良

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