〔表格〕安徽海螺水泥第三季净利按年升1.25倍,为30.6亿元人民币

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港10月25日电---中国水泥生产商--安徽海螺水泥股份有限公司(0914.HK)(600585.SS)宣布,按中国会计准则,截至2011年9月30日止第三季度及九个月的业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):
2011年第三季 2010年度同期
每股盈利(元) 0.58 0.26
净利 3,061.16 1,362.58
营业收入 12,647.55 8,490.07
2011年首三季 2010年度同期
每股盈利(元) 1.71 0.60
净利 9,055.21 3,159.26
营业收入 34,974.81 22,358.35
注:安徽海螺水泥为中国水泥生产商,在中国经营水泥及熟料的生产和销售业务.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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