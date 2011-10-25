〔香港热股〕I.T集团中午挫跌逾15%,分析师称景气不明可能影响高价服饰需求

路透香港10月25日电---香港潮服零售商--I.T Limited(0999.HK)周二盘中大跌逾15%至近两周来低点;分析师称,尽管公司中业绩仍大幅成长,但未来景气不明以及中国地区租金及人工成本居高不下,令价格相对较高的I.T旗下品牌下半年营运较有压力.

I.T昨日公布至8月31日止中期净利按年增约41%至1.52亿港元[ID:nCH0084001].分析师称,该业绩大致符合预期,而渣打则发布报告称外围景气不明,可能影响高价服装的需求,再加上公司可能必须以折扣来消化库存,可能影响毛利,因此将I.T 2012及2013财年的每股盈利分别下调17.6%及16%.

"随着宏观背景趋疲,对于潮流时尚服饰的需求将减缓,08年金融海啸时同店销售成长下滑就反映了此一状况."渣打银行在研究报告里称.

渣打将I.T的评级由"超越大盘",调降为"与大盘一致";目标价降至5.44港元.

中午时,I.T大跌15.33%至4.86港元,跌幅位居港股第四大,早盘低点4.84港元为10月12日4.71以来最低;大盘恒生指数.HSI小升0.54%.

I.T表示,中期库存天数达到177天,按年增加25.5%,主要是新一季的服装提早入货;不过,公司今年收购拥有"A Bathing Ape"品牌的日本Nowhere公司,也导致库存上升.

分析师指出,来自于新一季服装的库存并非问题,至于旧有库存,则要观察公司是否会以折扣促销的方式去化,进而损及毛利率.

而摩根大通则是认为,I.T结构性成长力道不变,且中国地区销售看好,仍维持I.T"超越大盘"评等,目标价在8港元不变.

1988年时由一家专卖欧洲品牌的小店起家的I.T集团,采多品牌经营模式,旗下有"CHOCOOLATE"、"I.T."、"i.t."、"underground"、"French Collection"等多个自创或代理的潮流服装品牌;主要市场在大中华区.

公司主席沈嘉伟在业绩发布会上称,有望在2011/12财年止前完成中国销售楼面面积增长30%的目标.

至2011年8月底止,I.T共有503个自营销售点,其中中国有192家;在中国的销售楼面面积为49万平方尺,较2011年2月底增加约16.5%.(完)

--记者 李珊珊; 审校 黄凯

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