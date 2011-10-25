〔香港经济〕首三季访港旅客按年增16.2%,内地仍为主要动力--旅发局

路透香港10月25日电---香港旅游发展局周二公布,今年首三季度的旅客数目同比增加16.2%,内地旅客仍是带动增长的主要动力.

1-9月访港的内地旅客按年增长23.6%,至逾2,038万人次;其中65%为"自由行"旅客,按年增加29.2%.首三季总访港旅客人次为3,042万,9月份单月为318.7万人次,按年增长16.8%

在本地消费气氛维持良好,及旅客消费畅旺带动下,香港8月份的零售销售货值及数量分别录得29%及20.7%的按年增长.[ID:nCH0081331](完)