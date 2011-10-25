〔香港经济〕首三季访港旅客按年增16.2%,内地仍为主要动力--旅发局

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港10月25日电---香港旅游发展局周二公布,今年首三季度的旅客数目同比增加16.2%,内地旅客仍是带动增长的主要动力.
1-9月访港的内地旅客按年增长23.6%,至逾2,038万人次;其中65%为"自由行"旅客,按年增加29.2%.首三季总访港旅客人次为3,042万,9月份单月为318.7万人次,按年增长16.8%
在本地消费气氛维持良好,及旅客消费畅旺带动下,香港8月份的零售销售货值及数量分别录得29%及20.7%的按年增长.[ID:nCH0081331](完)
--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。