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亚洲 | 2011年 10月 25日 星期二 14:14 BJT

〔离岸人民币〕大连港三年期点心债指导息率在5.75%左右--销售文件

路透香港10月25日电---据路透周二获得的销售文件,大连港(601880.SS)(2880.HK)拟发行的三年期基准规模人民币债券,指导息率在5.75%左右.

销售文件显示,该高级无担保债券的发行人为Asia Pacific Ports Development Company Limited,担保人为Asia Pacific Ports Company Limited.

债券将在新加坡上市,没有评级.

基准规模通常在10亿元左右.

美银美林(BAC.N)、法巴(BNPP.PA)、交行、德意志银行(DBKGn.DE)、建银国际和瑞银UBSN.VX负责是次发售.(完)

--记者 陈敏; 审校 杨淑祯

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