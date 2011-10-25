〔离岸人民币〕大连港三年期点心债指导息率在5.75%左右--销售文件

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港10月25日电---据路透周二获得的销售文件,大连港(601880.SS)(2880.HK)拟发行的三年期基准规模人民币债券,指导息率在5.75%左右.
销售文件显示,该高级无担保债券的发行人为Asia Pacific Ports Development Company Limited,担保人为Asia Pacific Ports Company Limited.
债券将在新加坡上市,没有评级.
基准规模通常在10亿元左右.
美银美林(BAC.N)、法巴(BNPP.PA)、交行、德意志银行(DBKGn.DE)、建银国际和瑞银UBSN.VX负责是次发售.(完)
--记者 陈敏; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。