〔香港新股〕香港电讯信托及HKT Limited合订单位今天开始其IPO预先推介

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港10月25日电---据路透周二获得的销售文件显示,由电讯盈科(0008.HK)分拆的香港电讯信托及HKT Limited合订单位今天开始就其IPO进行预先推介.
销售文件显示,香港电讯信托及HKT Limited合订单位将于今明两天在香港预先推介,然後在新加坡及伦敦继续推介,至于美国的推介日期有待确定.
这将是首家在香港上市的商业信托.电讯盈科本月中举行股东大会通过分拆电讯业务以商业信托形式独立上市,公司并称商托估值须不低于286亿港元才会分拆,电盈未来对此业务至少会保留51%的权益.[ID:nCH0082445]
而据汤森路透旗下IFR此前报导,香港电讯信托及HKT Limited合订单位上市的集资金额可能高达20亿美元.[ID:nCN1955983]
销售文件并显示,是次IPO筹资所得款项净额,其中10亿美元拟用于减债,馀下资金用于偿还结欠电讯盈科的债务.
香港电讯信托及HKT Limited合订单位由三个部分组成:香港电讯信托一个单位;托管人经理所持有并与单位挂钩的一股HKT Limited普通股中的实益权益;及一股指定HKT Limited优先股.(完)
--记者 雷美珍; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。