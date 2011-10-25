〔香港新股〕香港电讯信托及HKT Limited合订单位今天开始其IPO预先推介

路透香港10月25日电---据路透周二获得的销售文件显示,由电讯盈科(0008.HK)分拆的香港电讯信托及HKT Limited合订单位今天开始就其IPO进行预先推介.

销售文件显示,香港电讯信托及HKT Limited合订单位将于今明两天在香港预先推介,然後在新加坡及伦敦继续推介,至于美国的推介日期有待确定.

这将是首家在香港上市的商业信托.电讯盈科本月中举行股东大会通过分拆电讯业务以商业信托形式独立上市,公司并称商托估值须不低于286亿港元才会分拆,电盈未来对此业务至少会保留51%的权益.[ID:nCH0082445]

而据汤森路透旗下IFR此前报导,香港电讯信托及HKT Limited合订单位上市的集资金额可能高达20亿美元.[ID:nCN1955983]

销售文件并显示,是次IPO筹资所得款项净额,其中10亿美元拟用于减债,馀下资金用于偿还结欠电讯盈科的债务.

香港电讯信托及HKT Limited合订单位由三个部分组成:香港电讯信托一个单位;托管人经理所持有并与单位挂钩的一股HKT Limited普通股中的实益权益;及一股指定HKT Limited优先股.(完)