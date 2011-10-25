〔香港个股〕中海油称其合营企业Bridas有权终止收购阿根廷油气资产交易

路透香港10月25日电---中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)周二称,其合营企业Bridas Corporation收购阿根廷油气资产交易的先决条件倘若未能于下周达成,Bridas有权终止这项价值70.6亿美元的收购.

中海油于去年11月宣布向Bridas出资以支持後者向英国BP(BP.L)收购其于阿根廷的油气资产Pan American Energy(PAE)的60%权益,交易原预期于今年上半年完成.[ID:nCN8421909]

中海油的公告称,截至10月25日为止,建议收购事项完成的先决条件中涉及的若干监管批准尚未取得.而有关期限至11月1日或之前,除非所有交易方另行同意延长时间,否则各方有权终止该项交易.卖方将需向Bridas偿还其于2010年底收取的35.3亿美元的定金.

中海油没有说明有关方面打算终止交易还是延长交易时间,只表示将在必要时发布进一步公告.

阿根廷总统大选刚刚结束,由现任总统高票连任.分析师此前预期,阿根廷总统连任有助扫除Bridas收购PAE的政治风险,令交易顺利于今年底前完成.

这些资产的投资回报率不算吸引,然後却有助中海油提高整体产量.由于交易未能于今年上半年完成,中海油此前将今年全年产量目标下调逾6%.[ID:nCH0075463]

中海油周二收高5.41%,报14.42港元.(完)

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