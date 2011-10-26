《香港报摘》--经济日报10月26日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
* 要闻版头条:
--欧盟峰会已到了关键时刻,欧洲领袖期望在今晚定出解决欧洲危机的方案.消息指,很大机会将两个方案合并,即结合"保险"和"特殊目的工具"方式,令救市基金规模扩大至逾1万亿欧元.
* 其他:
--和黄0013.HK于科网泡沫年代卖"橙"(Orange电讯)获利千亿的光荣,在3G业务艰苦经营10年而被冲淡,但最近市场旧"橙"重提,传和黄拟以最多11亿欧元收购奥地利Orange业务.
--发展新能源汽车为内地必走方向,但各大车企对生产油电混合、甚或纯电动等新能源汽车,均仍处于筹备起跑阶段.当中,广汽集团(2238.HK)已与中石化(0386.HK)签署战略合作协议,宣布共同开拓新能源业务.
--中电控股(0002.HK)宣布,旗下的澳洲业务旗舰TRUenergy正向澳洲昆士兰省政府申请兴建两座高效能燃气电厂,以应付该省未来的电力需求增长.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 陈敏; 审校 乔艳红
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)