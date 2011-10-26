《香港报摘》--经济日报10月26日

* 要闻版头条:

--欧盟峰会已到了关键时刻,欧洲领袖期望在今晚定出解决欧洲危机的方案.消息指,很大机会将两个方案合并,即结合"保险"和"特殊目的工具"方式,令救市基金规模扩大至逾1万亿欧元.

* 其他:

--和黄0013.HK于科网泡沫年代卖"橙"(Orange电讯)获利千亿的光荣,在3G业务艰苦经营10年而被冲淡,但最近市场旧"橙"重提,传和黄拟以最多11亿欧元收购奥地利Orange业务.

--发展新能源汽车为内地必走方向,但各大车企对生产油电混合、甚或纯电动等新能源汽车,均仍处于筹备起跑阶段.当中,广汽集团(2238.HK)已与中石化(0386.HK)签署战略合作协议,宣布共同开拓新能源业务.

--中电控股(0002.HK)宣布,旗下的澳洲业务旗舰TRUenergy正向澳洲昆士兰省政府申请兴建两座高效能燃气电厂,以应付该省未来的电力需求增长.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.