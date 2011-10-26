《香港报摘》--信报10月26日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
* 头版头条:
--正当全港股民热炒轮证等衍生工具、赌风炽热之际,有经纪行实行添薪助燃,针对轮证交易大削佣金九成.为应对大市成交萎缩逆境求存,耀才证券(1428.HK)挑起战线,宣布为配合近日轮证热炒,新旧客户网上买卖牛熊证及窝轮,每单交易收费一律低至4.88港元.有其他经纪行坦言正谋求策略迎战,市场担心此举将助长已见炽热的牛熊证炒风.
* 其他:
--人才管理协会与浸会大学访问了92间合共雇佣近7万人的本港企业,结果显示于2010年至2011年6月期间,本港受薪一族平均加薪幅度为4.2-4.9%,其中有28间机构于实施最低工资後平均加薪5.2%,加薪幅度未能赶上通胀.
--中海油(0883.HK)公布,其合营企业Bridas Corporation向英国石油BP收购阿根廷油气资产交易的先决条件,若未能于下周二之前达成,交易双方将有权终止这项价值70.6亿美元的收购事项,届时卖方需向Bridas偿还已收取的35.3亿美元定金.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 陈敏; 审校 杨淑祯
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)