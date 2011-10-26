《香港报摘》--信报10月26日

* 头版头条:

--正当全港股民热炒轮证等衍生工具、赌风炽热之际,有经纪行实行添薪助燃,针对轮证交易大削佣金九成.为应对大市成交萎缩逆境求存,耀才证券(1428.HK)挑起战线,宣布为配合近日轮证热炒,新旧客户网上买卖牛熊证及窝轮,每单交易收费一律低至4.88港元.有其他经纪行坦言正谋求策略迎战,市场担心此举将助长已见炽热的牛熊证炒风.

* 其他:

--人才管理协会与浸会大学访问了92间合共雇佣近7万人的本港企业,结果显示于2010年至2011年6月期间,本港受薪一族平均加薪幅度为4.2-4.9%,其中有28间机构于实施最低工资後平均加薪5.2%,加薪幅度未能赶上通胀.

--中海油(0883.HK)公布,其合营企业Bridas Corporation向英国石油BP收购阿根廷油气资产交易的先决条件,若未能于下周二之前达成,交易双方将有权终止这项价值70.6亿美元的收购事项,届时卖方需向Bridas偿还已收取的35.3亿美元定金.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.