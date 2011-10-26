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亚洲 | 2011年 10月 26日 星期三 08:25 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--10月26日

路透香港10月26日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7746港元HKD=)

美国股市周二大跌,因市场怀疑欧洲领导人能否在结束欧元区债务危机的计划上达成共识,此外大型企业的展望令投资者失望.

道琼工业指数.DJI收跌205.18点,或1.72%,报11,708.44点;标准普尔500指数.SPX收挫24.96点,或1.99%,报1,229.235点.Nasdaq指数.IXIC劲挫61.02点,或2.26%,报2,638.42点.[ID:nCN1174880]

公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价

(美元) (%) (港元) (%)

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中海油 (0883.HK) (CEO.N) 179.300 -1.82 61066 13.940 -3.33

中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 12.590 -3.00 192552 3.915 0.39

中国移动(0941.HK) (CHL.N) 48.860 -1.89 369928 75.973 -0.17

中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 34.650 -3.48 166715 17.959 -2.29

中石油 (0857.HK) (PTR.N) 125.110 -1.31 102654 9.727 -1.95

中石化 (0386.HK) (SNP.N) 94.050 -1.39 50195 7.312 -1.98

汇丰控股(0005.HK) HBC.N 41.530 -1.96 525044 64.576 -1.26

中电信 (0728.HK) (CHA.N) 63.880 -1.07 53293 4.966 -0.67

中国联通(0762.HK) (CHU.N) 20.330 0.25 387888 15.806 -1.21

兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 23.130 -6.01 109400 17.983 -2.80

华能国际(0902.HK) (HNP.N) 17.430 -2.35 30903 3.388 -0.94

南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 28.230 -2.76 11055 4.390 -1.80

东方航空(0670.HK) (CEA.N) 17.410 -5.99 6209 1.354 -51.49

中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.620 -6.43 53263 0.407 -4.14(完)

--整理 陈敏

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