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亚洲 | 2011年 10月 26日 星期三 08:41 BJT

《香港重要政经日程》--10月26日-11月2日

=====================今日香港主要政经消息===========================

10月26日(周三)

-- 中国农业银行(1288.HK)公布第三季度业绩.

-- 中国银行(3988.HK)公布第三季度业绩.

-- 中银香港(2388.HK)公布第三季度业绩.

-- 中信银行(0998.HK)公布第三季度业绩.

-- 中远太平洋(1199.HK)公布第三季度业绩.

-- 平安保险(2318.HK)公布第三季度业绩.

=====================近日香港主要政经消息===========================

10月27日(周四)

-- 交通银行(3328.HK)公布第三季度业绩.

-- 中国国航(0753.HK)公布第三季度业绩.

-- 中国远洋(1919.HK)公布第三季度业绩.

-- 中国人寿(2628.HK)公布第三季度业绩.

-- 民生银行(1988.HK)公布第三季度业绩.

-- 中国石化(0386.HK)公布第三季度业绩.

-- 中海发展(1138.HK)公布第三季度业绩.

-- 中国南航(1055.HK)公布第三季度业绩.

-- 中国联通(0762.HK)公布第三季度业绩.

-- 工商银行(1398.HK)公布第三季度业绩.

-- 中国石油(0857.HK)公布第三季度业绩.

-- 青岛啤酒(0168.HK)公布第三季度业绩.

-- 紫金矿业(2899.HK)公布第三季度业绩.

-- 中兴通讯(0763.HK)公布第三季度业绩.

10月28日(周五)

--09:30 信和置业(0083.HK)年度股东大会.

--13:00 俄铝(0486.HK)特别股东大会.

-- 鞍钢(0347.HK)公布第三季度业绩.

-- 比亚迪(1211.HK)公布第三季度业绩.

-- 中国建行(0939.HK)公布第三季度业绩.

-- 中国东航(0670.HK)公布第三季度业绩.

-- 龙源电力(0926.HK)公布第三季度业绩.

-- 中海油服(2883.HK)公布第三季度业绩.

-- 招商银行(3968.HK)公布第三季度业绩.

-- 中材股份(1893.HK)公布第三季度业绩.

-- 中国中铁(0390.HK)公布第三季度业绩.

-- 中国神华(1088.HK)公布第三季度业绩.

-- 中国电信(0728.HK)公布第三季度业绩.

-- 中信证券(6030.HK)公布第三季度业绩.

-- 中国南车(1766.HK)公布第三季度业绩.

-- 长城汽车(2333.HK)公布第三季度业绩.

-- 中国中冶(1618.HK)公布第三季度业绩.

10月31日(周一)

--15:30 瑞安房地产(0272.HK)特别股东大会.

-- 公布9月货币统计数据.

-- 金管局公布9月外汇基金总资产.

-- 香港政府公布9月财务状况.

11月1日(周二)

--16:30 公布9月零售数据.

--09:30 华能新能源(0958.HK)在北京举行特别股东大会.

--16:00 田生集团(0183.HK)年度股东大会.

--11:00 台泥国际集团(1136.HK)特别股东大会.

--16:00 联合基因集团(0399.HK)年度股东大会.

*11月2日(周三)

--11:00 珠江船务(0560.HK)特别股东大会.

--11:00 华艺矿业(0559.HK)年度股东大会.

--10:00 数码通电讯(0315.HK)年度股东大会.

-- 依利安达(1151.HK)公布三季度业绩.

-- 联想集团(0992.HK)公布上半年业绩.

-- 屹东电子(8249.HK)公布三季度业绩.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 陈敏

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