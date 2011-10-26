《香港重要政经日程》--10月26日-11月2日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
=====================今日香港主要政经消息===========================
10月26日(周三)
-- 中国农业银行(1288.HK)公布第三季度业绩.
-- 中国银行(3988.HK)公布第三季度业绩.
-- 中银香港(2388.HK)公布第三季度业绩.
-- 中信银行(0998.HK)公布第三季度业绩.
-- 中远太平洋(1199.HK)公布第三季度业绩.
-- 平安保险(2318.HK)公布第三季度业绩.
=====================近日香港主要政经消息===========================
10月27日(周四)
-- 交通银行(3328.HK)公布第三季度业绩.
-- 中国国航(0753.HK)公布第三季度业绩.
-- 中国远洋(1919.HK)公布第三季度业绩.
-- 中国人寿(2628.HK)公布第三季度业绩.
-- 民生银行(1988.HK)公布第三季度业绩.
-- 中国石化(0386.HK)公布第三季度业绩.
-- 中海发展(1138.HK)公布第三季度业绩.
-- 中国南航(1055.HK)公布第三季度业绩.
-- 中国联通(0762.HK)公布第三季度业绩.
-- 工商银行(1398.HK)公布第三季度业绩.
-- 中国石油(0857.HK)公布第三季度业绩.
-- 青岛啤酒(0168.HK)公布第三季度业绩.
-- 紫金矿业(2899.HK)公布第三季度业绩.
-- 中兴通讯(0763.HK)公布第三季度业绩.
10月28日(周五)
--09:30 信和置业(0083.HK)年度股东大会.
--13:00 俄铝(0486.HK)特别股东大会.
-- 鞍钢(0347.HK)公布第三季度业绩.
-- 比亚迪(1211.HK)公布第三季度业绩.
-- 中国建行(0939.HK)公布第三季度业绩.
-- 中国东航(0670.HK)公布第三季度业绩.
-- 龙源电力(0926.HK)公布第三季度业绩.
-- 中海油服(2883.HK)公布第三季度业绩.
-- 招商银行(3968.HK)公布第三季度业绩.
-- 中材股份(1893.HK)公布第三季度业绩.
-- 中国中铁(0390.HK)公布第三季度业绩.
-- 中国神华(1088.HK)公布第三季度业绩.
-- 中国电信(0728.HK)公布第三季度业绩.
-- 中信证券(6030.HK)公布第三季度业绩.
-- 中国南车(1766.HK)公布第三季度业绩.
-- 长城汽车(2333.HK)公布第三季度业绩.
-- 中国中冶(1618.HK)公布第三季度业绩.
10月31日(周一)
--15:30 瑞安房地产(0272.HK)特别股东大会.
-- 公布9月货币统计数据.
-- 金管局公布9月外汇基金总资产.
-- 香港政府公布9月财务状况.
11月1日(周二)
--16:30 公布9月零售数据.
--09:30 华能新能源(0958.HK)在北京举行特别股东大会.
--16:00 田生集团(0183.HK)年度股东大会.
--11:00 台泥国际集团(1136.HK)特别股东大会.
--16:00 联合基因集团(0399.HK)年度股东大会.
*11月2日(周三)
--11:00 珠江船务(0560.HK)特别股东大会.
--11:00 华艺矿业(0559.HK)年度股东大会.
--10:00 数码通电讯(0315.HK)年度股东大会.
-- 依利安达(1151.HK)公布三季度业绩.
-- 联想集团(0992.HK)公布上半年业绩.
-- 屹东电子(8249.HK)公布三季度业绩.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 陈敏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)