《香港报摘》--其他报纸重要消息10月26日

* 明报

--香港七大证券经纪组织与财经事务及库务局局长陈家强会面,要求加强监管及正视衍生工具豁免印花税,以及关注近期证券商减价及沽空等问题.

--上海房管局周二(25日)暂停中海外(0688.HK)降价楼盘的销售,且立下新规,减幅两成以上的楼盘必须重新备案.

* 星岛日报

--发展局局长林郑月娥表示,本年度卖地收入将破纪录超过历年的成绩.资料显示,本财政年度政府已卖出21幅地,卖地收益达514亿港元;倘计算补地价收入,已逾700亿港元.

--香港交易所(0388.HK)主席夏佳理表示,今年首9个月的新股集资额约250亿美元(约1,950亿港元),为全球第一,当中有70%来自国际,而29%来自中国,希望未来可以吸引更多国际公司来港上市.

--首只以合订证券方式推出,由电盈(0008.HK)分拆的香港电讯信托(HKT),据悉周二(24日)已提早展开预路演.据保荐人德银报告估计,HKT的股息率约为5.5至7厘.

* 苹果日报

--重庆机电(2722.HK)公布,计画在重庆綦江工业园区兴建中重型汽车变速器生产基地,整个项目完成後,年产能将产40万台,项目分两期,其中一期投资额为9亿元人民币.公司又计画在内蒙古锡林浩特市兴建生产基地,预计投资额9,980万元人民币.

* 东方日报

--市场看好人民币继续升值.渣打报告预期,今年人民币升值5.5%,明年则放慢为3至4%.

--金融管理局发言人表示,有留意到香港银行在内地相关信贷增长的情况,自去年底起已加强监管关注,在进行的现场审查中,并无发现银行贷款审批标准出现重大问题.

--据联交所资料显示,于10月21日,恒地(0012.HK)获主席李兆基,以每股平均价37.741元,增持27.9万股,持股量由61.07%增至61.08%.

* 文汇报

--中原地产数字显示,今年第三季一手楼销售中,逾半资金均来自内地,较第二季飙升逾14个百分点,一手成交金额占比首次突破50%报51%,创出历来新高.

--美国顶级机车品牌哈雷戴维森(Harley-Davidson)中国区总裁江锡祥表示,哈雷机车今年前三季度在中国市场的销售同比增长130%,中国已经成为极具成长潜力的新兴市场.

--利信达(0738.HK)公布,截至2011年8月31日止中期业绩,期内集团录得股东应占纯利7,001万港元,同比上升15.98%.集团下半年将集中清理存货,目前已完成4成存货,对馀下数月完成目标表示很有信心.

* 大公报

--根据市场消息,赶及年底前上市的四只大型新股周大福珠宝、新华人寿、海通证券和香港电讯信托(HKT),集资总额最高或达602亿港元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.