《香港报摘》--其他报纸重要消息10月26日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
* 明报
--香港七大证券经纪组织与财经事务及库务局局长陈家强会面,要求加强监管及正视衍生工具豁免印花税,以及关注近期证券商减价及沽空等问题.
--上海房管局周二(25日)暂停中海外(0688.HK)降价楼盘的销售,且立下新规,减幅两成以上的楼盘必须重新备案.
* 星岛日报
--发展局局长林郑月娥表示,本年度卖地收入将破纪录超过历年的成绩.资料显示,本财政年度政府已卖出21幅地,卖地收益达514亿港元;倘计算补地价收入,已逾700亿港元.
--香港交易所(0388.HK)主席夏佳理表示,今年首9个月的新股集资额约250亿美元(约1,950亿港元),为全球第一,当中有70%来自国际,而29%来自中国,希望未来可以吸引更多国际公司来港上市.
--首只以合订证券方式推出,由电盈(0008.HK)分拆的香港电讯信托(HKT),据悉周二(24日)已提早展开预路演.据保荐人德银报告估计,HKT的股息率约为5.5至7厘.
* 苹果日报
--重庆机电(2722.HK)公布,计画在重庆綦江工业园区兴建中重型汽车变速器生产基地,整个项目完成後,年产能将产40万台,项目分两期,其中一期投资额为9亿元人民币.公司又计画在内蒙古锡林浩特市兴建生产基地,预计投资额9,980万元人民币.
* 东方日报
--市场看好人民币继续升值.渣打报告预期,今年人民币升值5.5%,明年则放慢为3至4%.
--金融管理局发言人表示,有留意到香港银行在内地相关信贷增长的情况,自去年底起已加强监管关注,在进行的现场审查中,并无发现银行贷款审批标准出现重大问题.
--据联交所资料显示,于10月21日,恒地(0012.HK)获主席李兆基,以每股平均价37.741元,增持27.9万股,持股量由61.07%增至61.08%.
* 文汇报
--中原地产数字显示,今年第三季一手楼销售中,逾半资金均来自内地,较第二季飙升逾14个百分点,一手成交金额占比首次突破50%报51%,创出历来新高.
--美国顶级机车品牌哈雷戴维森(Harley-Davidson)中国区总裁江锡祥表示,哈雷机车今年前三季度在中国市场的销售同比增长130%,中国已经成为极具成长潜力的新兴市场.
--利信达(0738.HK)公布,截至2011年8月31日止中期业绩,期内集团录得股东应占纯利7,001万港元,同比上升15.98%.集团下半年将集中清理存货,目前已完成4成存货,对馀下数月完成目标表示很有信心.
* 大公报
--根据市场消息,赶及年底前上市的四只大型新股周大福珠宝、新华人寿、海通证券和香港电讯信托(HKT),集资总额最高或达602亿港元.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 萧萍; 审校 陈敏/
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)