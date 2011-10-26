〔港报社评〕出口萎缩增薪难港经济步入低潮--信报10月26日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
香港受到外围经济恶化冲击,9月转口与港产品出口合计的整体出口货值,同比下跌3%,出口货值更大跌近20%.昨天,有人力调查报告指出,香港雇员明年薪酬增幅低于通胀率.照发展形势看,随着外部需求进一步萎缩,四季度香港经济难言乐观,持续两个季度增长收缩的衰退压力,使香港经济堕入低潮,雇员薪酬增幅低于通胀的格局,在可见将来也难以扭转.贸易统计数据显示,9月出口货值全面下跌,主要受中国及美国市场拖累.欧洲出口亦录得显着跌幅.美国市场连续五个月下滑,反映欧美经济放缓已通过贸易传导,不断削弱本地经济的增长动力.照目前外围经济形势看,欧盟如今在衰退边缘挣扎,德法两国10月PMI指数均跌落50点之下,显示经济缺乏扩张动力.英国第二季GDP增长只得0.1%,等同停滞,消费信心连续四个月下挫,经济恶化.难怪9月香港对英国出口货值急跌近13%,是跌势最凌厉的国家.可以看到,欧美出口市场会进一步萎缩,令香港出口难扭转下跌劣势.可以说,下半年香港经济增长主要靠内部需求带动,外部需求持续萎缩已难对增长作出贡献.财政司司长日前公开表示,第三季本地生产总值增长不超过5%.港大香港经济及商业策略研究所日前更下调本地GDP增长至4.3%,第四季更跌至3.3%,形势转趋严峻.即使中国旅客仍维持增长,但预料消费增长会减弱.
由于今年中实施最低工资後,部分基层员工已大幅加薪,昨天的人力调查报告估计,明年雇员加薪幅度将放缓,加幅介乎4.5%至5%.物业管理行业的薪酬加幅更放缓至约3.4%.很明显,5月落实最低工资制时,在经济强劲增长的背景下,加上劳动力市场充分就业,制度执行顺利,目前经济走向下坡,无疑令最低工资制开始受到更尖锐的考验.照发展形势看,基层收入升幅追不上通胀的分配矛盾,恐怕会激化,引发社会争拗,并成为下届行政长官竞选的焦点议题.可以看到,香港经济从年初的高速增长,下半年急遽滑落,增长萎缩所引发的波动,破坏力如今陆续浮现,政府有必要及早评估形势,以制订应变之策. (A02)
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路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)