〔港报社评〕出口萎缩增薪难港经济步入低潮--信报10月26日

香港受到外围经济恶化冲击,9月转口与港产品出口合计的整体出口货值,同比下跌3%,出口货值更大跌近20%.昨天,有人力调查报告指出,香港雇员明年薪酬增幅低于通胀率.照发展形势看,随着外部需求进一步萎缩,四季度香港经济难言乐观,持续两个季度增长收缩的衰退压力,使香港经济堕入低潮,雇员薪酬增幅低于通胀的格局,在可见将来也难以扭转.贸易统计数据显示,9月出口货值全面下跌,主要受中国及美国市场拖累.欧洲出口亦录得显着跌幅.美国市场连续五个月下滑,反映欧美经济放缓已通过贸易传导,不断削弱本地经济的增长动力.照目前外围经济形势看,欧盟如今在衰退边缘挣扎,德法两国10月PMI指数均跌落50点之下,显示经济缺乏扩张动力.英国第二季GDP增长只得0.1%,等同停滞,消费信心连续四个月下挫,经济恶化.难怪9月香港对英国出口货值急跌近13%,是跌势最凌厉的国家.可以看到,欧美出口市场会进一步萎缩,令香港出口难扭转下跌劣势.可以说,下半年香港经济增长主要靠内部需求带动,外部需求持续萎缩已难对增长作出贡献.财政司司长日前公开表示,第三季本地生产总值增长不超过5%.港大香港经济及商业策略研究所日前更下调本地GDP增长至4.3%,第四季更跌至3.3%,形势转趋严峻.即使中国旅客仍维持增长,但预料消费增长会减弱.