〔港报社评〕认清经济现实,调整加薪期望--经济日报10月26日

一项薪酬趋势调查显示,打工仔薪酬继今年跑输通胀,明年亦将如此.惟对普罗打工仔来说,明年最大挑战非高通胀,而是经济滑落,加薪幅度应不会如调查估计有4.5%至5.1%,更可能降至3%或以下,打工仔应提早做好抗冷风措施.人才管理协会及浸会大学的薪酬趋势调查显示,普罗打工仔今年将获加薪4.2%至4.9%,升幅表面理想,实际令人失望.主因是随通胀持续走高,港府亦调高今年通胀预期,达5.5%,打工仔实际收入不增反减,跑输通胀.

从目前数据已看到,无论中国或国际的通胀都有接近见顶迹象,在国际资源、能源价格近期明显回落,以及环球经济未来放缓下,通胀有望回落,将不是明年重要的经济烦恼.然而通胀可望回落,皆因环球经济放缓,经济下滑将成香港明年一大威胁.

随着外围经济逐步转差,香港企业生意难做,自然会变得谨慎、节约人手、压缩薪酬成本.早前有人力调查显示,香港企业第四季招聘意欲大降,尤以银行、资讯科技业等高端行业为甚,在出口下挫下,贸易及相关行业面临的压力更加大,预计明年中将扩至一般消费行业,目前3.2%的失业率势告反弹.因此,预期明年通胀率与经济增长率都回落下,明年4.5%至5.1%的加薪幅度,将难于实现,具体加幅只怕在3%或以下,而且打工仔更要关注的未必是加薪幅度,而是工作职位的保障.香港明年劳动市场虽未至于大坏,但打工仔必须明白现实环境如何改变,调整预期、提高自身竞争力和能力,才能在逆境中处不败之地. (A03)