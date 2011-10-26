〔港报社评〕政治激化,不利聘大学校长--星岛日报10月26日

卷入副总理李克强访港安排风波的香港大学校长徐立之,决定明年8月底约满後离任.香港回归後社会政治风气日趋两极化,不只一位大学校长卷入政治风波,要吸引国际重量级学术及管理人才来领导大学更上层楼,难度与日俱增.

徐立之昨日没有解释不续约的原因,但从他表明不续约的时间,难免令人联想到李克强访港保安措施卷起的风波,以及他出席港大百周年庆典的示威及座位安排,令徐立之成为风波的焦点.遴选大学校长,过程一般需时一年多.前任科技大学校长朱经武和中文大学校长刘遵义约满离任,都是在一年多前正式知会校方,让校方有足够时间找到继任人,顺利交接.港大校务委员会中人早已探询徐立之的意向,可是徐立之迟至任满前10个月才答覆离任,显示他并非早萌去意.

今次徐立之要面对“政治献媚”的指控,部分学生和校友联署要求谴责,在“抗议港大8.18杀害自由”千人集会上,徐立之成为“声讨”对象.港大在李克强访校事件中的安排容有缺失,可作改善.不过,把事件是否要提升到“创校百年最黑暗一天”的层次,形容校长摧毁百年校誉,是否得到社会广泛认同,责任就非比寻常.

香港社会政治日趋分化,稍为对中国和香港政府示好,都可能要冒被扣“献媚”帽子的风险.在香港担任大学校长,要比在其他地方有更强的政治敏感度和圆滑的政治手腕.士可杀不可辱.这些一流学者都非常重视自己的清誉.随着香港政治对立气氛激化,一些学术权威来港领导大学,可能会担心无法应付复杂的社会环境,结果必然是收窄了物色优秀人才的范围. (A04)