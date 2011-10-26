〔港报社评〕唐梁勿乱开施政支票,防堕小圈子选举陷阱--明报10月26日

唐英年和梁振英辞去公职、“考虑参选、备选”行政长官之後,积极落区、出席论坛,讲理念、讲施政方向,一些议题触及具体政策考量,有讨好利益团体之嫌.鑑于这次特首选举甚为奇特,有实质竞争,若参选人为求提高民望,胡乱承诺或开出政策支票,以期取得利益团体或市民支持,则在参选人之间互相攀比“斗派”之下,香港未来施政恐有扭曲之虞.竞争才刚开始,已经见到这些苗头,值得关注和讨论.

选举政治免不了有政治承诺,以争取支持,但是特首选举只有1,200 名选举委员有投票权,若参选人以施政支票换取选委支持,肯定不妥.参选人派利益以讨好市民或选委,有两个层面值得讨论.首先,香港社会客观环境,贫富悬殊恶化,多年来房屋供应偏紧,处于不足水平,而基层民生在通胀肆虐、百物腾贵下,生活压力沉重.凡此种种,特首参选人出席一些场合,都会被问及有何改善之法,而港府财政储备充盈,开政治支票甚至增加福利,会有较大诱因.香港社会安全网基本完备,当然福利措施永远有改善空间,但是参选人若着眼于一些细眉细眼恩惠,只为短暂讨好市民,决非长远解决问题之计,也有失特首应有的格局.

这次特首选举很奇特,与过去比较,有较实质竞争,参选人要争取有投票权的1,200 名选举委员支持,不在话下,而在现阶段,参选人必须争取民意支持,若民意鄙弃的人,却在选委会当选为特首,届时不但难看,这样的特首能否维持有效管治,也成疑问. (A02)