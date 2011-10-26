〔表格〕中国华能国际第三季净利按年跌79%,仅有2.32亿元人民币

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透香港10月26日电---华能国际电力股份有限公司(0902.HK)(600011.SS)称,按照中国会计准则,截至2011年9月30日止三个月的业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):
2011年7-9月 2010年同期
每股盈利(元) 0.02 0.09
净利 231.67 1,120.33
营业收入 35,756.88 27,937.74
2011年1-9月 2010年同期
每股盈利(元) 0.10 0.26
净利 1,410.39 3,146.29
营业收入 99,811.02 76,791.60
注:华能国际为中国最大发电商.
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--记者 雷美珍; 审校 乔艳红
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路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)