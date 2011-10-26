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亚洲 | 2011年 10月 26日 星期三 09:08 BJT

〔表格〕中国华能国际第三季净利按年跌79%,仅有2.32亿元人民币

路透香港10月26日电---华能国际电力股份有限公司(0902.HK)(600011.SS)称,按照中国会计准则,截至2011年9月30日止三个月的业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

2011年7-9月 2010年同期

每股盈利(元) 0.02 0.09

净利 231.67 1,120.33

营业收入 35,756.88 27,937.74

2011年1-9月 2010年同期

每股盈利(元) 0.10 0.26

净利 1,410.39 3,146.29

营业收入 99,811.02 76,791.60

注:华能国际为中国最大发电商.

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(here)

--记者 雷美珍; 审校 乔艳红

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