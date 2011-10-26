〔港报社评〕加薪未必乐观,更需促进经济--文汇报10月26日

一项薪酬调查发现,明年打工仔平均加薪幅度是4.5%至5.1%,幅度预计未能追上通胀.明年外围经济大环境更不明朗,香港企业难免受到冲击,雇员加薪恐怕未必如调查预期般乐观.在外围经济不景的情况下,香港更需要竭尽所能保持经济增长,提供更多就业职位,为改善雇员薪酬待遇创造坚实的经济基础.

香港雇员来年平均的加薪幅度虽然追不上通胀,但有接近5%上调亦不算低.应该看到的是,欧美债务危机迟迟未能解决,明年环球经济很大机会较今年更差.特首曾荫权、财政司长曾俊华及金管局总裁陈德霖,早前分别发表看淡全球经济的言论,预警香港经济亦受影响.面临全球衰退阴影,香港企业对加薪亦会倾向审慎.甚至有调查发现,香港逾四分一受访公司计划明年冻薪或减薪.可见,经济出现逆转的风险增加,企业经营状况受影响,雇员薪酬的实际调整幅度可能远逊预期.

香港经济前景不明,又遇上通胀夹击,加薪幅度抵销不了通胀升幅,尤其是食品、交通费等基本生活要素的加幅最大,基层打工仔首当其冲,生活负担更加沉重.不久前发表的施政报告,就将帮助基层作为明年的施政重点.在通胀升温、基层市民加薪有限的情况下,港府必须加大纾解民困的力度,推出更多津贴措施,包括增拨资源改善食物银行服务,继续实施交通津贴计划,多管齐下减低市民的通胀压力,协助基层渡过难关. (A03)