〔港报财经评论〕恒指上试19,500/20,500点--信报10月26日

恒指上试19,500/20,500 /陆文

随着大市处近月高位,对不少基金如何处理手头偏高水平的现金,特别是投资情绪略有改善,在目前资金缺乏出路及利率偏低下,赎回压力大减,最理想的投资部署是藉一批公布季度或中期业绩的公司,以业绩优劣作为”换马”及”加磅”依据.过去一段日子不少炒业绩倒退者,一旦有优于预期的惊喜,即成为挟淡仓对象.近日个股表现出现荣辱互见,在同一板块的股份配合业绩分野大,以早前煤炭股中有业绩优于预期的中煤能源(1898.HK)再升5.3%.反之,季度业绩差的兖州煤(1171.HK)即逆市跌1.8%,可以预期这”换马”现象将配合炒业绩活动更趋明显.本周公布业绩的板块以内银、航运、保险及部分商品股为主,由于不少是重磅国企股,足以令基金择肥而噬,亦可为第三季中国内地市场表现作出一个总结,以便向今年馀下第四季展望提供启示,从美股成分股中,有65%企业业绩表现优于预期,可解释道指跑赢其他市场呢.

一度被视为炒内需概念的零售股陆续派成绩表,刚公布中期业绩的I.T(0999.HK)增长41%,但存货增幅显示结构式恶化,加上未来须扩张新业务构成财务压力下,减低股息至2.5港仙,跌幅40%,成为股价下跌16.4%的原因.从事鞋履业务的利信达(0738.HK),中期多赚16%及增派中期息至5港仙,却受存货清理及提升奖励酬金影响,亦带动股价下跌13.6%.投资者应对同业其他股份态度较审慎,当然,在经营环境与质素各异下,其他企业亦可能带来不同的一份成绩表呢.

值得一提的是,近期见弱势的内房板块出现抗跌力,中国内地由上海地产商带头的减价促销,正蔓延至全国主要城市,却见带头推盘的龙湖(0960.HK)升3.6%,其馀恒大(3333.HK)、碧桂园(2007.HK)及中国海外(0688.HK)均偏好,这现象多少反映中国内地进一步加大楼市调控力度机会减,中国亦了解楼价大跌不利经济及财富效应,目前大部分内房股市盈率与市账率严重偏低,已消化楼价下跌40%多,年初看淡内房股是以富不与官争理念,一旦地产商愿意减价促销,未来楼市交投解冻,有利套现改善财务状况,目前水平部分内房股已有见底反弹能耐.这情况亦正逐步在内银股身上出现,当然,何时内银股为调节呆坏账拨备反映现实,加上中国政府扶助其稳定资本充足比率,明年下半年应是内银股再度受捧的日子呢.(B06)

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欧罗再挑战1.40关 /苏子

昨天欧洲市欧罗兑美元再次突破250天SMA的1.3932阻力及前天的1.3956高位,然而,破位後的欧罗兑美元未见迅即升至1.40心理关口,高位仅见1.3960便乏力再升.欧罗兑美元已回落至1.3925水平,此价位与上日的收市价相若,反映昨天汇价基本上全无方向可言,短线走势只是属于上落市的格局.欧罗兑美元成功突破1.39阻力关口及上周初的1.3917高位後,应有力挑战1.40心理关口,但汇价踏入本周後虽然已见突破1.39关口,并且大部分时间企稳在1.39关口以上,但其上升动力却令人略感失望.目前欧罗兑美元未能顺利进一步走高的原因,则与前天欧罗区公布的10月份制造及服务业采购经理指数较预期差有关.

不过,市场最关注的始终是今天举行的第二轮欧盟峰会能否就欧债问题达成协议.如第二轮欧盟峰会结果没有令市场失望,相信将足以抵消上述欧罗区差劲数据的负面影响,欧罗兑美元将可成功突破1.40心理关口.留意欧罗兑美元在上月8日以大阴烛正式跌破1.40心理关口及250天SMA支持後,走势便开始急转直下,随後的反弹一直受制于250天SMA阻力.若然本周馀下时间欧罗兑美元可以成功升回250天SMA以上收市後,可以一直保持之上波动,随後更可进一步成功突破1.40心理关口,这意味着欧罗兑美元自上月8日开始的恶劣技术走势已告一段落了,取而代之的是,由于汇价自上月8日开始在日线图上呈现一个利好後市的头肩底形态,故稍後一旦汇价升回1.40关口以上波动及收市,已可确认上述的利好形态,有利欧罗兑美元继续向上作出重大突破.

一旦欧罗兑美元正式升回1.40心理关口後,应不难进一步突破100天及200天SMA阻力,从而触发大量看淡者的止蚀买盘涌进市场,使汇价进一步挑战自5月份的1.4940高位跌至本月4日1.3144低位的61.8%反弹目标,即1.4254关键阻力.因此,如稍後看见欧罗兑美元成功升破1.40心理关口,暂时不应采取逢高沽货的策略了,反而小心欧罗兑美元或在一众小投资者投资者认为汇价已升至十分”抵沽”的水平时,却出现愈升愈有的相反走势.上周联储局暗示可能推出QE3措施,虽然一些分析员认为联储局可能只是”出口术”,真正推出QE3措施的可能性不高.但认为,不论联储局是否真的会推出QE3措施,只要市场对此措施在未来个多月时间里一直存有憧憬,美元难免会遇上较严峻的沽压.若配合期间欧债危机已因取得解决方案而失去再热炒的价值,令市场避险情绪明显回落,环球股市重拾升浪,相信届时欧罗兑美元升回5月中旬至8月下旬的1.40-1.45重要波动范围内上落的机会,可用已成定局来形容.(B05)