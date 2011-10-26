〔港报财经评论〕50天线已破,药业股反弹势佳--经济日报10月26日

50天线已破, 药业股反弹势佳 /林瑞芬

从最近数据显示,欧元区连最稳健的德国,经济亦开倒车.若要银行业、私人部门及资本市场自行承担大部分希债损失的话,等于对区内经济及企业经营造成更大阵痛.除非有其他利好因素配合,如美国推出QE3,大户可演绎为有方案好过无方案,至少暂避免一场银行系统崩溃危机,才可令反弹市顺势推多一程,除了可尽情将熊证区19,000-19,400杀个片甲不留外,还可令反弹浪至少顺势维持到11月中旬,并反覆回补8、9月恐慌抛售月遗下的各个下跌裂口,至少试冲一下20,000关,再待年尾结算.经8、9月被大插後,日日受欧债问题疲劳轰炸,市场信心疲弱,要解开困扰多月的心结非一朝一夕之事,途中港股还要经多少次折腾.

如果季内暂时不再插水,第三季恐慌情绪扭转,恒指守16,170低位等下年再定去向,不排除个别低残股仍可作技术性反弹.反弹认势,可多加参考技术指标的启示,尤其近排股价已突破50天线又守稳的股份,之前发现到中国神华(1088.HK).近周就观察到四环医药(0460.HK)及神威药业(2877.HK)两只药业股亦呈如此走势,剖析原因,主要有三个理由.一是通胀压力有减缓迹象.二是中药材价格下降减低药企生产成本.三是市场人心略为回归理性,理性分析,经济好坏对药物需求影响不大,药业股收益相对没太大波动下,博反弹料有人留意药业股.从另一角度来看,四环医药及神威药业主席曾在9及10月间以真金白银增持,反映对本身业务有信心.

选择反弹股而言,不同人可能有不同选择,参考多些无坏.近排市场对内银股的唱淡声音似乎没前那麽嚣张,但看淡内房股逐渐形成共识.据摩根大通指出,内房业于2011年面对信贷紧缩、行业政策等挑战,估计调控不会于短期内放宽,更相信不利消息陆续有来,最坏情况未出现,对行业未来12个月维持向淡展望,估计2012年行业会加速整固.另展望今年第四季内房股可能受销售数据带动造好,但至2012年首季会再度恶化,如信摩通今季内房股会反弹,宜趁高减磅.(010)

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高盛预期国指, 明年底越12,000 /余少文

大市虽反弹,但高盛指国指今年第四季表现会持续疲弱,又料中国明年GDP会降至8.6%,惟流动性将会逐渐放松,及有更多积极的财政政策出台,外贸问题依然是风险所在,故该行给予国指明年12月底目标价12,100点,沪深指目标价3,200点,较昨日收市价分别有约23%和22%潜在上升空间.至于A股明年料有低的双位数增长,并认为A股明年开始牛市,及看好消费类股份.虽然希望国指可达高盛目标,只是高盛去年的预测令人非常失望,今年更多次下调目标价,由16,500点降至14,500点,然後又下调12,700点,到预期明年9月见11,600点等,或反映环球以及中国内地经济和货币政策呈现波动.幸好国指往绩PE已降至8.4倍,即使今年没有增长也有8.4倍,又即使明年盈利倒退10%,预测PE仍有9.4倍.加上总理温家宝表示把握好宏观调控的方向、力度和节奏,注重政策的针对性、灵活性和前瞻性,适时适度进行预调微调,保持货币信贷总量的合理增长.似乎中国开始为政策作出微调,或可逐步浮现在股市上.

上市公司三季度业绩今周是高峰期,又集中在未来三日,若然内银股业绩优于预期,可以成为国指升破10,000点的催化剂.已公布业绩的H股中,盈利表现相对参差,但昨日公布业绩的海螺、重庆农村商业银行(3618.HK)等,重农行第三季盈利增长44%至10.6亿元人民币,海螺表现更劲,第三季盈利激增1.2倍至30.6亿元人民币,首三季则升1.9倍至91亿元人民币.其实,中国内地水泥价格急升,令水泥股成为绩优股.彭博料海螺今年每股盈利可以翻一番至2.367元人民币,惟今年基数偏高下,明年增长可能放缓至11%,中国内地水泥业产能只达85%,仍有上升空间.

但各大省区急不及待在建、拟建新的生产线,今明两年会有超过400条生产线投产,或会影响明年水泥价格,从而影响包括海螺等水泥股明年的表现,故海螺今年虽强劲增长,也要观望.(008)