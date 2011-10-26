(重发)〔香港个股〕台泥国际收购重庆等水泥资产交易告吹,寻求卖方赔偿

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路透香港10月26日电---台资水泥制造商--台泥国际(1136.HK)公布,就有关收购重庆、江西及浙江省熟料与水泥资产的交易,因卖方决定不出售,因此已向卖方发出通知寻求适当赔偿.

台泥国际于8月底公布,签订了框架协议,拟收购重庆科华控股的全部或不少于80%股权,涉及代价不高于16亿元人民币,藉以收购一些位于重庆、江西及浙江省的熟料与水泥资产,涉及水泥粉磨年产能810万公吨,和熟料总年产能630万公吨.

公司的声明称,由于卖方表示,将不会根据框架协议的条款进行出售该等股权及资产,因此台泥国际已向对方发出通知,寻求适当的赔偿.但台泥的声明未有说明卖方拒绝交易的原因.

台泥国际周三低开5.6%,报3.2港元;过去一个月该股累计涨逾22%.(完)

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