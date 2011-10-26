(重发)〔香港个股〕台泥国际收购重庆等水泥资产交易告吹,寻求卖方赔偿

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
(重发以修改标头)
路透香港10月26日电---台资水泥制造商--台泥国际(1136.HK)公布,就有关收购重庆、江西及浙江省熟料与水泥资产的交易,因卖方决定不出售,因此已向卖方发出通知寻求适当赔偿.
台泥国际于8月底公布,签订了框架协议,拟收购重庆科华控股的全部或不少于80%股权,涉及代价不高于16亿元人民币,藉以收购一些位于重庆、江西及浙江省的熟料与水泥资产,涉及水泥粉磨年产能810万公吨,和熟料总年产能630万公吨.
公司的声明称,由于卖方表示,将不会根据框架协议的条款进行出售该等股权及资产,因此台泥国际已向对方发出通知,寻求适当的赔偿.但台泥的声明未有说明卖方拒绝交易的原因.
台泥国际周三低开5.6%,报3.2港元;过去一个月该股累计涨逾22%.(完)
浏览台泥国际其他新闻,请点选[1136.HK-CMN]
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告,请点选:(here)
--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)