〔香港个股〕中电控股附属拟在澳洲兴建燃气电厂,涉资高至36亿澳元

路透香港10月26日电---香港供电及发电商--中电控股(0002.HK)称,其全资附属公司TRUenergy正向澳洲昆士兰省政府申请兴建两座高效能燃气电厂,预计可满足该省未来10年的电力需求增长,涉及投资额高至36亿澳元.

中电控股周二晚在一份声明中称,计划中的两座电厂分别位于昆士兰省东南部的Ipswich和中部的Gladstone,并将使用开式循环(open cycle)或联合循环(combined cycle)燃气技术,其碳排放量较相同规模的燃煤电厂少达五至七成.

"据Australian Electricity Market Operator预测该省的能源储备会于2013-14年间出现341-779兆瓦的短缺."TRUenergy常务董事麦礼志说,"昆士兰省需要新电厂去应付住宅及工商界与日俱增的能源需求."

中电控股表示,当地政府将于未来12个月审批电厂项目申请,在获得一切许可及发展批核後,建造工程最早可于2013年展开.两座电厂将分阶段发展,每个项目的初期发电容量约500兆瓦,最高发电容量则达1500兆瓦.两个项目预期可满足昆士兰省未来10年电力需求的预期增长,如发展至最高容量水平,将会增加该省的发电容量逾20%.

每座电厂的初步投资额约4亿澳元,若发展至最高容量水平,投资额将增至18亿澳元.

TRUenergy现时于新南威尔斯省Wollongong附近营运一座联合循环燃气发电厂Tallawarra,该项目由TRUenergy负责兴建,是澳洲最具能源效益的热电厂之一.

中电控股周三早盘初段跌0.5%,报70.35港元.(完)

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