〔中港股业绩〕中国交通银行第三季净利按年增31%,为120.2亿元人民币

路透香港10月27日电---以资产计中国第五大银行--中国交通银行(3328.HK)(601328.SS)周四公布,今年第三季度净利按年增长30.9%,为120.2亿元人民币,大致符合分析师预估的118.8亿元.

该公司的公告显示,今年7-9月每股盈利(EPS)为0.19元人民币;今年1-9月净利为384.16亿人民币,按年增加30%,前九个月EPS按年增21.6%至0.62元人民币.

交行表示,至9月30日底,公司资本充足率为11.89%,核心资本充足率为9.24%,分别低于去年底的12.36%和9.37%.

资产品质方面,至9月底减值贷款比率为0.94%,较去年底时的1.12%有所改善;减值贷款拨备覆盖率则是增加至228.94%,去年底为185.84%.

业绩公布前,交行H股收高5.92%,报5.37港元;其A股则是涨0.85%,报4.75元人民币.(完)

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