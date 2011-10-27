〔中港股业绩〕中国交通银行第三季净利按年增31%,为120.2亿元人民币

重发-台湾股市：大盘遭遇获利了结小跌，宏达电营收疲弱股价挫跌
路透台北2月7日 - 台湾股市周二盘中小跌，追随亚股走势，投资人锁定近期涨势录得的获利。智慧型手机制造商宏达电 走软，因元月营收数据疲弱。
路透香港10月27日电---以资产计中国第五大银行--中国交通银行(3328.HK)(601328.SS)周四公布,今年第三季度净利按年增长30.9%,为120.2亿元人民币,大致符合分析师预估的118.8亿元.
该公司的公告显示,今年7-9月每股盈利(EPS)为0.19元人民币;今年1-9月净利为384.16亿人民币,按年增加30%,前九个月EPS按年增21.6%至0.62元人民币.
交行表示,至9月30日底,公司资本充足率为11.89%,核心资本充足率为9.24%,分别低于去年底的12.36%和9.37%.
资产品质方面,至9月底减值贷款比率为0.94%,较去年底时的1.12%有所改善;减值贷款拨备覆盖率则是增加至228.94%,去年底为185.84%.
业绩公布前,交行H股收高5.92%,报5.37港元;其A股则是涨0.85%,报4.75元人民币.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 黄凯
路透台北2月7日 - 台湾股市周二盘中小跌，追随亚股走势，投资人锁定近期涨势录得的获利。智慧型手机制造商宏达电 走软，因元月营收数据疲弱。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1 +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透香港2月7日 - 中信资本控股有限公司称，旗下私募股权投资部门--中信资本已完成募集第三支日本并购基金，总规模300亿日圆。