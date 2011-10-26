〔香港热股〕重庆农商行早盘初段逆市涨逾5%,受三季度业绩提振

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透香港10月26日电---中国区域性商业银行--重庆农村商业银行(3618.HK)周三早盘初段逆市涨逾5%,触及3.09港元的约一个月高位,因分析师指第三季度高于预期的收入增长抵销了信贷成本上升的影响.
香港时间10:26,重庆农商行升5.12%,报3.08港元;大市恒生指数.HSI则跌0.49%.
重庆农商行此前公布,今年第三季度净利同比增长44%,至10.6亿元人民币,符合市场预期.[ID:nCH0083213]
投行瑞银的报告指出,重庆农商行第三季度不良贷款比率下降18个基点至1.79%,信贷成本进一步升至0.67%,惟收入增长高于预期.该行估计,全年收入仍较市场平均预期多出3%,有助抵销信贷成本上升的影响,全年净利预估维持在41.15亿元人民币,即按年增长34%.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 乔艳红
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* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)