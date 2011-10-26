〔离岸人民币〕东亚获准在台湾开办人民币服务,即日起提供存贷款等业务

路透香港10月26日电---香港第五大银行--东亚银行(0023.HK)周三称,其台湾国际金融业务分行最近获台湾金融监督管理委员会批准开办人民币服务,并由今天起提供服务.

在推出业务初期,该行会提供人民币账户及存款、贷款、贸易融资、汇款，以及货币兑换等服务;日後将会进一步拓展人民币服务的范畴.

"在台湾新推出的服务,将进一步增强我们在大中华地区经营人民币业务的能力,并可以为客户提供更灵活的财务方案,及有效减低客户在两岸商业交易中涉及的汇兑风险."东亚银行副行政总裁李民斌表示.

台湾金管会5月26日向本地金融机构开放该牌照申请,汇丰(0005.HK)(HSBA.L)台湾于9月13日获得批准,为首个获得在台湾经营该牌照的外资银行.(完)