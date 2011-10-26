〔表格〕中远太平洋第三季度净利按年降5.5%,至9,450万美元

美国各类经济指标总览--2017/2/6
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
路透香港10月26日电---中国中远太平洋有限公司(1199.HK)宣布,截至2011年9月30日为止的六个月内,业绩报告如下(以每百万美元为单位):
2011年度第三季度 2010年度同期
每股盈利(美元) 0.0348 0.0369
净利 94.50 100.04
营业额 160.04 107.46
2011年度1-9月 2010年度同期
每股盈利(美元) 0.1223 0.1162
净利 331.54 289.98
营业额 438.70 330.12
注:中远太平洋经营租赁集装箱业务及运营货柜码头.(完)
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--记者 黄运涛; 审校 曾祥进
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
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