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市场报道 | 2011年 10月 26日 星期三 17:23 BJT

〔表格〕中远太平洋第三季度净利按年降5.5%,至9,450万美元

路透香港10月26日电---中国中远太平洋有限公司(1199.HK)宣布,截至2011年9月30日为止的六个月内,业绩报告如下(以每百万美元为单位):

　　　　 　 2011年度第三季度 2010年度同期

每股盈利(美元) 0.0348 0.0369

净利 94.50 100.04

营业额　 160.04 107.46

　　　　 　 2011年度1-9月 2010年度同期

每股盈利(美元) 0.1223 0.1162

净利 331.54 289.98

营业额　 438.70 330.12

注:中远太平洋经营租赁集装箱业务及运营货柜码头.(完)

浏览中远太平洋其他新闻,请点选[1199.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所业绩声明,请点选(here)

--记者 黄运涛; 审校 曾祥进

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