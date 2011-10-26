〔香港房地产〕巴克莱资本料未来两年写字楼租金或跌35-40%,因需求疲弱

路透香港10月26日电---投行巴克莱资本发表报告称,经济前景疲弱将令香港的写字楼租金下滑,在经济"硬着陆"的情况下,未来两年的跌幅可能高达35-40%.

该行指出,虽然香港的写字楼短期供应偏低能支持写字楼租金走势,而需求前景不明朗,将会决定未来写字楼租金下滑的程度.

"在经济软着陆下,我们预测写字楼租金未来两年或下跌10-15%;但若出现硬着陆,跌幅则可达35-40%."巴克莱周三发表的报告称.

该行表示,2011-14年本地的写字楼供应量每年平均为每年92.6万平方尺,相当于长期平均年吸纳量的43%,短期供应仍然紧绌.

此外,现有写字楼的空置率为4.8%,低于过往长期平均6.8%的水平.

不过,巴克莱表示,租金走势很大程度取决于需求前景,而现时的情况并不明朗.假如经济出现硬着陆的话,预计2013年香港写字楼空置率将会上升至7.5-8%.

报告称,香港六成的甲级写字楼面积由金融、保险、房地产及商业服务企业租用.此外,10间最大投行自2004年起在香港增加写字楼租用面积118%,但同时上述行业的雇员人数只增长27%.假如经济持续向下,它们很有可能削减租用写字楼楼面.

香港9月份的整体出口录得自2009年11月以来首见下滑,反映欧美等先进经济体需求疲弱的影响到来.港府料香港未来数月出口前景不容乐观.此前财政司司长曾俊华亦预期,全年本地生产总值(GDP)增长将在政府预期范围5-6%的下限.[ID:nCH0083437](完)

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