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市场报道 | 2011年 10月 26日 星期三 16:33 BJT

〔港股业绩〕中银香港首三季经营溢利为152.34亿港元,按年升18.6%

路透香港10月26日电---中国银行(3988.HK)香港分支--中银香港(2388.HK)周三称,今年首三季度提取减值准备前的经营溢利按年升18.6%,受净利息收入及净服务费和佣金收入增加所带动.

该行1-9月提取减值准备前的经营溢利为152.34亿港元,较去年同期上升23.89亿港币或18.6%.

前三季度录得提取减值准备前的净经营收入港币226.02亿元.

公布业绩前,中银香港收高0.44%,报18.4港元;过去一个月累计跌1.5%.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 黄凯

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