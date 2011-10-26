〔港股业绩〕中银香港首三季经营溢利为152.34亿港元,按年升18.6%

美国各类经济指标总览--2017/2/6
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
路透香港10月26日电---中国银行(3988.HK)香港分支--中银香港(2388.HK)周三称,今年首三季度提取减值准备前的经营溢利按年升18.6%,受净利息收入及净服务费和佣金收入增加所带动.
该行1-9月提取减值准备前的经营溢利为152.34亿港元,较去年同期上升23.89亿港币或18.6%.
前三季度录得提取减值准备前的净经营收入港币226.02亿元.
公布业绩前,中银香港收高0.44%,报18.4港元;过去一个月累计跌1.5%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 黄凯
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
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