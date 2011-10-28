〔中港股业绩〕比亚迪1-9月净利3.53亿元人民币,按年减85.50%

路透香港10月28日电---中国电池和汽车生产商--比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)周五表示,至9月30日止前三季度净利为3.53亿元人民币,按年减少85.50%,符合公司稍早发布的获利预警.

比亚迪稍早已发布获利警讯称1-9月的净利将按年下滑85-95%.[ID:nCH0075471]

一度因获美国投资大亨巴菲特青睐而声名大噪的比亚迪,周五在港股逆市收跌1.35%至17.58港元,过去一个月来上涨36.87%;在深圳股市收升0.42%至21.74元人民币.