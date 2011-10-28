〔中港股业绩〕比亚迪1-9月净利3.53亿元人民币,按年减85.50%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港10月28日电---中国电池和汽车生产商--比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)周五表示,至9月30日止前三季度净利为3.53亿元人民币,按年减少85.50%,符合公司稍早发布的获利预警.
比亚迪表示,1-9月每股盈利(EPS)为0.1531元人民币,按年减85.68%;第三季净利7,737万元人民币,较上年同期大增582.07%,第三季EPS为0.0329元人民币,按年增558%.
公司同时表示,2011年全年净利将在8.83-16.40亿元人民币间,按年下降35-65%.
比亚迪稍早已发布获利警讯称1-9月的净利将按年下滑85-95%.[ID:nCH0075471]
一度因获美国投资大亨巴菲特青睐而声名大噪的比亚迪,周五在港股逆市收跌1.35%至17.58港元,过去一个月来上涨36.87%;在深圳股市收升0.42%至21.74元人民币.
比亚迪集团主要业务包括二次充电电池、汽车及相关产品、手机部件、液晶显示屏等产品制造与销售.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 林高丽
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