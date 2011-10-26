〔香港个股〕永晖焦煤称与蒙古之金签订战略合作协议,获每年最少300万吨煤炭供应

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透香港10月26日电---中国焦煤进口商--永晖焦煤股份有限公司(1733.HK)周三称,与蒙古之金有限责任公司签订战略合作协议,获对方每年最少300万吨煤炭供应.
该公司的公告并称,日後购煤价各将由订约方结合中国煤炭市场价格行情按季度定价,而永晖焦煤将向蒙古之金提供综合物流服务.
该份战略合作协议适用于自2012年起十年的供应,可于届满前三个月内由订约方商定续期.
永晖焦煤周三早盘收低1.61%,报2.44港元.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯
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路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)