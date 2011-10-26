〔香港个股〕永晖焦煤称与蒙古之金签订战略合作协议,获每年最少300万吨煤炭供应

路透香港10月26日电---中国焦煤进口商--永晖焦煤股份有限公司(1733.HK)周三称,与蒙古之金有限责任公司签订战略合作协议,获对方每年最少300万吨煤炭供应.

该公司的公告并称,日後购煤价各将由订约方结合中国煤炭市场价格行情按季度定价,而永晖焦煤将向蒙古之金提供综合物流服务.

该份战略合作协议适用于自2012年起十年的供应,可于届满前三个月内由订约方商定续期.

永晖焦煤周三早盘收低1.61%,报2.44港元.(完)

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