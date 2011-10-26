香港已公布经济指标--2011/10/26

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
时间 经济指标 按年% 前月(季)按年% 上年同月(季)按年%
2011年8月 零售值 +29.0 +29.1 +17.1
2011年8月 零售量 +20.7 +22.4 +14.9
2011年第二季 本地生产总值(GDP) +5.1 +7.5 +6.5
2011年9月 综合消费物价指数(CPI) +5.8 +5.7 +2.6
2011年9月 甲类消费物价指数(CPI A) +5.2 +5.4 +3.2
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失业率 11月7月-9月 11月6月-8月 11年7月-9月
3.2% 3.2% 4.2%
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(以下以10亿港元为单位) 当月 前月 上年同期
2011年9月 贸易赤字/盈馀 -39.96* -34.8 -24.45
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注: *为已经更新
^经修订数据 (完)
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)