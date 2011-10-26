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亚洲 | 2011年 10月 26日 星期三 14:13 BJT

〔离岸人民币〕大连港发行4亿元三年期点心债,息率为5.8%--销售文件

路透香港10月26日电---据路透周三获得的销售文件,大连港(601880.SS)(2880.HK)发行4亿元三年期人民币债券,息率定为5.8%.

销售文件显示,该高级无担保债券的发行人为Asia Pacific Ports Development Company Limited,担保人为Asia Pacific Ports Company Limited.

债券将在新加坡上市,没有评级.

美银美林(BAC.N)、法巴(BNPP.PA)、交行(3328.HK)(601328.SS)、德意志银行(DBKGn.DE)、建银国际和瑞银UBSN.VX负责是次发售.(完)

--记者 陈敏; 审校 林高丽

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