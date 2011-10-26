〔香港热股〕小肥羊午盘跌逾9%,因商务部延长百胜对其收购的反垄断审批

路透香港10月26日电---此前获百胜集团(Yum! Brands)(YUM.N)提出全面收购的小肥羊有限公司(0968.HK)周三午盘跌幅扩大至逾9%,因中国商务部决定延长对该项交易的反垄断审批.

香港时间14:18,该股跌8.2%,报5.6港元;大市恒生指数.HSI则跌0.17%.

这家中国连锁火锅店营运商在公告中称,商务部已决定将百胜集团对小肥羊的收购建议相关的反垄断申报审查期延长60个历日,至今年12月24日届满.因此,百胜集团的要约收购建议的前提条件尚未达成.

今年5月,百胜集团提议出价每股6.50港元现金,将小肥羊私有化,总金额最高为45.6亿港元.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 张喜良

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