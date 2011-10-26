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亚洲 | 2011年 10月 26日 星期三 15:02 BJT

〔背景资料〕香港主要人民币债券发行情况一览

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2010.12 瑞安房地产(0272.HK) 30 6.875 3

注: *为新增.(完)

--整理 陈敏; 审校 黄凯

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