〔中港房地产〕标准普尔料未来六个内地调控维持,开发商压力加剧

路透香港10月26日电---评级机构标准普尔周三称,流动性风险及不明朗的销售前景,未来12个月中国房地产面对的压力将会加大.

"我们相信中国未来六个月都不大可能将调控房价的政策逆转."标普企业评级董事符蓓在新闻稿中称.

"由于紧缩货币政策以及融资渠道收窄,内地房地产商再融资的风险正在增加.假如房屋销售大幅下滑,它们的流动性将会进一步受压."她说.

标普的报告估计,明年中国房地产商的销售可能有温和的增长,因房地产自2009年中以来增加投资兴建新项目.标普对未来12个月内地房价的基本预测为下跌约一成.

符蓓表示,小型开发商因为财务弹性有限,及项目较为集中,未来六至12个月受市场的影响可能较大.至于那些针对高端缺口市场,或于短期内需要进行较大规模再融资或支付地价的开发商,对销售下跌情况相当敏感.但标普相信,大型开发商可望在这一轮的调整中壮大.

另一方面,标普表示,香港的股票市场波动及按揭利率趋升下,香港的开发商也正面对不明朗.虽然楼价大范围调整的迹象不多,但假如本地经济大幅下滑,利率大升及股市持续低迷,则楼价可能显着下跌.(完)