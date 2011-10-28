〔中港股业绩〕中国神华前三季度净利按年升19%,符合市场预期

路透香港10月28日电---按市值计为全球最大煤炭生产商--中国神华能源股份(1088.HK)(601088.SS)周五公布,今年前三季净利按年上升19%,并符合市场预期,主要受惠于煤价上涨.

中国神华的公告显示,按照国际会计准则,2011年1-9月净利为355.61亿元人民币,去年同期经重列净利为298.86亿元.

根据汤森路透综合4名分析师预测,神华第三季度净利为115.25亿元.而神华报告的中期净利为227.26亿元.

公布业绩前,神华H股收高2.09%,报36.7港元.(完)

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