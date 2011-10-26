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市场报道 | 2011年 10月 26日 星期三 16:26 BJT

〔香港股市〕恒指收高0.5%,为连续第四日收高

路透香港10月26日电---香港股市周三连续第四日收高,受助于中国资源相关类股走强,并且内地普遍臆测,北京将很快放宽其政策立场.

恒生指数.HSI收高0.52%,报19,066.54点.恒生国企指数.HSCE收高1.92%,报10,050.59点.

沪综指.SSEC收高0.74%,报2,427.48点,连续第三日上涨.国务院总理温家宝稍早有关政策适度微调的言论,引发外界臆测短期内政策或被放宽.

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