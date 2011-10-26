〔香港热股〕小肥羊收挫逾12%,商务部延长YUM收购交易审批引疑虑(更新版)

(新增市场评论及股价)

* 商务部延长百胜收购小肥羊审批

* 市场担心结果,小肥羊盘中重挫逾13%

* 审批结果将在12月24日前揭晓

路透香港10月26日电---此前获百胜集团(Yum! Brands)(YUM.N)提出全面收购的小肥羊有限公司(0968.HK)周三收盘大跌逾12%.中国商务部决定延长对该项交易的反垄断审批,引发市场对于该项交易能否获准的疑虑.

小肥羊终场挫低12.46%至5.34港元,稍早大跌逾13%至5.29港元,此为该公司5月宣布收购提议以来盘中最低;大盘恒生指数.HSI则是收升0.52%.

这家火锅营运商在公告中称,商务部已决定将百胜集团对小肥羊的收购建议相关的反垄断申报审查期延长60个历日,至今年12月24日届满.因此,百胜集团的要约收购建议的前提条件尚未达成.

汇业财经集团股票研究主管熊丽萍说,"市场对于(中国)政府政策方向佷敏感的."她表示,投资人很关注政府对这一类牵涉到大众品牌以及市场垄断性议题的立场.

而一位在上海、不愿具名的外资券商分析员也表示,"延期的情况并不多见,通常这一类审批三个月就会有结果."

不过,她表示,这可能是因为关于火锅行业的数据不多,商务部需要更多时间作调研.

这家以蒙古风味火锅为号召的餐饮业者,今年5月宣布获拥有肯德基、必胜客(Pizza Hut)以及Taco Bell等美式速食品牌的百胜集团以每股6.50港元收购并将私有化.市场咸认这桩"婚事"两全其美,小肥羊股价随即大涨.[ID:nCH0062071]

然而,先前2009年可口可乐(KO.N)收购汇源果汁遭商务部否决的例子,仍令部份人士对于这项交易是否能通过政府这一关,感到担心.

小肥羊并未在公告中说明商务部延期的原因.

时富资产管理联席董事姚浩然说,"我们得等商务部告诉我们最终的结果为何."

小肥羊董事会主席张钢先前曾表示,百胜集团拥有的世界级品牌管理实力,将有助于小肥羊于中国及海外市场进一步发展.(完)

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--记者 李珊珊/雷美珍; 审校 张喜良/林高丽

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